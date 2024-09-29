大樓「743坪停車場」維修1年多竟變成KTV！商戶怒檢舉

▲地下停車場被改建成KTV。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

濟南一棟大樓2458平方公尺（約743坪）大的地下停車場，維修1年半後變成了KTV娛樂城。因多次溝通無果，今年3月，商戶們集體檢舉。經大陸規劃、交警、城管等部門確認，地下停車場變KTV娛樂城改變了原規劃用途，要求恢復原狀。但半年時間過去了，拆除工作沒有進展。

據《上游新聞》報導，大樓為濟南市歷下區解放東路三箭東鴻廣場，地下一層此前為停車場，主要用於商戶和外來人員停車。2022年下半年，地下停車場開始進行封閉維修，到今年3月時，商戶們發現原本的地下停車場被整體出租，還變成了KTV娛樂城，且地下停車場的出入口被封堵。

張姓男商戶說，「商務樓一共有六層，總面積11733多平方公尺，地面的停車位很少，無法滿足商戶和客戶停車需求，現在都是在亂停車。」

張男說，因停車問題影響到商戶們的正常經營，發現地下停車場被改變用途後，商戶們開始投訴。最後，經大陸規劃、交警、城管等部門確認，要恢復原狀。但半年時間過去了，拆除工作沒有進展。

8月15日，山東省濟南市歷下區城市管理局表示，涉事地下停車場的違規認定工作已經處理完成，根據濟南市相關規定，目前由交警部門進行處理。

而歷下交警大隊指揮中心則表示無法回覆。據8月14日濟南市交警支隊回覆12345政務投訴件內容顯示，歷下交警大隊稱暫時無法進行整改和處罰。

張男強調，「其實我們的訴求很簡單，就是恢復原停車場使用性，避免消防隱患、擾民，為住戶提供停車便利。希望不要再讓我們等待半年。」