上半年預售市場成交發爐年增6成　高雄大漲1.3倍居冠

▲近期全台房市交易熱絡，統計實價預售揭露資料顯示，今年上半年高雄市成交量達1萬件，年增137%，幅度位居主要都會區之冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市交易熱絡，統計實價預售揭露資料顯示，上半年預售揭露量已達8萬件，年增60%，揭露金額1.4兆元、年增80%。其中，高雄市成交量達1萬件，年增137%，幅度位居主要都會區之冠。

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統計實價預售揭露資料，全台從去年10月至今年6月，除農曆年節期間，每月單月揭露狀況都超過1萬戶，3~6月更出現單月1.38萬~1.59萬件的盛況，預售市場銷售狀況暢旺，上半年銷售揭露金額達1.4兆元，銷售件數將近8萬件。

若以區域來看，上半年共有4個都會區銷售超過1萬件，最多的是台中市的1.6萬件，年增86%，桃園市1.5萬件年增55%，新北市1.2萬件年增17%，高雄市1萬件年增137%，幅度位居主要都會區之冠。

區域 2023_H1 預售件數 2024_H1 預售件數 年增率 2023_H1 預售總金額 (億元) 2024_H1 預售總金額 (億元) 年增率 台北市 1,673 3,255 95% 731.0 1,419.7 94% 新北市 10,345 12,062 17% 1,849.4 2,665.3 44% 桃園市 9,415 14,602 55% 1,286.3 2,235.7 74% 新竹縣市 2,877 4,939 72% 590.8 1,011.4 71% 台中市 8,763 16,332 86% 1,480.6 3,201.3 116% 台南市 5,340 6,313 18% 674.3 824.2 22% 高雄市 4,418 10,467 137% 520.4 1,454.1 179% 全國 49,750 79,686 60% 7,853.0 14,149.5 80%

▲實價預售揭露數量統計。資料來源：實價資料。（ETtoday製表）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場價量齊揚，難免出現不買會更貴的心態，加上部分個案採取低首付方式吸客，更吸引置產、自用型客戶目光，而近期因為銀行貸款吃緊，甚至有客戶希望案子不要蓋太快。

至於6月預售揭露約1.54萬件，總揭露金額高達2885.7億元，由於去年6月《平均地權條例》上路趕上車前爆大量，件數年增率僅有6%，不過今年上半年，預售揭露量已達8萬件，年增60%，揭露金額1.4兆則是年增80%。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，目前股市震盪幅度大，銀行又緊縮銀根，除非再有其他重大利多，否則接下來可能會出現一些觀望態勢，評估下半年總體房市，應該很難再突破上半年的榮景。

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