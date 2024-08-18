上半年預售市場成交發爐年增6成　高雄大漲1.3倍居冠

▲近期全台房市交易熱絡，統計實價預售揭露資料顯示，今年上半年高雄市成交量達1萬件，年增137%，幅度位居主要都會區之冠。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
全台房市交易熱絡，統計實價預售揭露資料顯示，上半年預售揭露量已達8萬件，年增60%，揭露金額1.4兆元、年增80%。其中，高雄市成交量達1萬件，年增137%，幅度位居主要都會區之冠。
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統計實價預售揭露資料，全台從去年10月至今年6月，除農曆年節期間，每月單月揭露狀況都超過1萬戶，3~6月更出現單月1.38萬~1.59萬件的盛況，預售市場銷售狀況暢旺，上半年銷售揭露金額達1.4兆元，銷售件數將近8萬件。
若以區域來看，上半年共有4個都會區銷售超過1萬件，最多的是台中市的1.6萬件，年增86%，桃園市1.5萬件年增55%，新北市1.2萬件年增17%，高雄市1萬件年增137%，幅度位居主要都會區之冠。
|區域
|2023_H1 預售件數
|2024_H1 預售件數
|年增率
|2023_H1 預售總金額 (億元)
|2024_H1 預售總金額 (億元)
|年增率
|台北市
|1,673
|3,255
|95%
|731.0
|1,419.7
|94%
|新北市
|10,345
|12,062
|17%
|1,849.4
|2,665.3
|44%
|桃園市
|9,415
|14,602
|55%
|1,286.3
|2,235.7
|74%
|新竹縣市
|2,877
|4,939
|72%
|590.8
|1,011.4
|71%
|台中市
|8,763
|16,332
|86%
|1,480.6
|3,201.3
|116%
|台南市
|5,340
|6,313
|18%
|674.3
|824.2
|22%
|高雄市
|4,418
|10,467
|137%
|520.4
|1,454.1
|179%
|全國
|49,750
|79,686
|60%
|7,853.0
|14,149.5
|80%
▲實價預售揭露數量統計。資料來源：實價資料。（ETtoday製表）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場價量齊揚，難免出現不買會更貴的心態，加上部分個案採取低首付方式吸客，更吸引置產、自用型客戶目光，而近期因為銀行貸款吃緊，甚至有客戶希望案子不要蓋太快。
至於6月預售揭露約1.54萬件，總揭露金額高達2885.7億元，由於去年6月《平均地權條例》上路趕上車前爆大量，件數年增率僅有6%，不過今年上半年，預售揭露量已達8萬件，年增60%，揭露金額1.4兆則是年增80%。
《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，目前股市震盪幅度大，銀行又緊縮銀根，除非再有其他重大利多，否則接下來可能會出現一些觀望態勢，評估下半年總體房市，應該很難再突破上半年的榮景。
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