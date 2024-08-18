美公寓租金2020年來首次下降！　3成房東祭優惠吸租客上門

▲美國1至3房公寓租金近4年來首度下降。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

根據房地產「Zillow Group」的數據，美國超過3分之1（33.2%）的房東在7月提供了至少一項租金優惠。而萊坊（Redfin）報告顯示，7月的1至3房公寓的中位要價租金自2020年以來首次下降，顯示疫情後房屋租賃活動相當活躍。

美國疫情後的房產活動創下新高，空置單位供應增加，代表租戶有更多選擇。「Zillow Group」報告稱，6月完成的多戶住宅數量達到近50年來的最高點。房東因此紛紛祭出租金優惠，例如免費租金周數或免費停車，以吸引新租戶。

全美約33.2%的房東在7月提供了至少一項租金優惠，高於去年的25.4%。與此同時，萊坊（Redfin）指出，1至3房公寓的中位要價租金在7月下降，為2020年以來首次。

具體來說，單間或1臥室公寓的中位要價租金下降0.1%，至每月1,498美元（約新台幣4.8萬元）；兩臥室公寓下降0.3%，至1,730美元（約新台幣5.6萬元）；三臥室或以上的單位下降2%，至2,010美元（約新台幣6.5萬元）。萊坊的經濟學家趙辰(Chen Zhao，音譯) 指出，儘管疫情期間租金大幅上漲，但現在租金增長趨於平緩，對租戶來說是「好消息」。

萊坊指出，佛羅里達州和德克薩斯州等「陽光帶」都會區，由於新建公寓數量激增，租金價格顯著下降。例如，德州奧斯汀的中位要價租金在7月下降至1,458美元，較去年同期下降16.9%，是全國報告中跌幅最大的都會區。佛州傑克遜維爾的中位要價租金同期下降14.3%，至1,465美元。

「Zillow Group」的數據顯示，德州的全州中位租金價格為1,950美元，佛州則為2,500美元。

「Zillow Group」的高級經濟學家迪馮蓋（Orphe Divounguy）表示，歷史上工資增長與租金增長密切相關。勞動力市場的緊張程度可以預測住房市場的緊張程度。最近，勞動力市場有所緩解，求職者數量超過了可用職位。根據勞工統計局的數據，7月非農就業人數僅增加了114,000，低於6月的179,000，失業率上升至4.3%，為2021年10月以來的最高水平。

迪馮蓋表示，「當工資快速上漲時，有助於支持住房需求。隨著勞動力市場放鬆，我們預計租賃市場將繼續放鬆。」