名下土地贈2兒！老父患病求扶養「被封鎖」　心寒提告討地結果曝

▲廖男心寒2個兒子拒絕扶養，因此提告討回贈與土地。（示意圖，與本案無關／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／雲林報導

雲林一名廖姓父親於106年將名下土地贈與甲、乙2個兒子，但112年4月，廖男發現自己罹患肝臟血管瘤等疾病，無法工作且經濟狀況窘迫，因此向2個兒子求助，未料2人均拒接電話，甚至將父親廖男封鎖，甚至就連發律師函2人也置之不理；廖男心寒至極，因此提告討回土地贈與，作為將來醫療及生活費用。雲林地院法官審酌後，判處甲、乙2人應將土地所有權轉移登記予廖男。全案可上訴。

判決書指出，廖男與甲、乙為父子關係，並盡父親責任撫養2人至成年，106年10月間，廖男以贈與名義，將其名下一塊位於雲林縣的土地分成2份，並分別轉移到甲、乙2個兒子名下。未料112年4月，廖男發現自己罹患肝臟血管瘤等疾病，沒有辦法工作，生活日益窘困，亟需2子扶養。

豈料廖男聯繫2個兒子時，2人不僅拒接電話，甚至還將廖男手機號碼、通訊媒體帳號加以封鎖；廖男不得已，請律師發函請求2人給付扶養費，但2人仍是置之不理、不聞不問，心寒至極的廖男，因此提告討回土地贈與，作為未來醫療及生活費用。

對此，兒子甲男稱自己生活「也不好過」，表示自己還有貸款，根本沒錢可以扶養父親；而乙男則是沒有工作、無固定收入，且還負債，沒有多餘能力云云，因此據《民法》規定，請求減輕扶養義務。

雲林地院法官考量，甲男有自己家庭及貸款等，情有可原，但乙男才32歲，無工作且無收入而無法扶養，難以作為理由，況且2個兒子說自己經濟狀況不佳，但卻有錢能請律師，與證詞相互矛盾；考量父親廖男立場，基於親情亦不願獅子大開口，僅是希望加減補貼生活開支，又廖父屬嚴父性格，不會主動與孩子打招呼，後又因貸款需努力工作償還，亦對2個兒子家庭不夠關心，但並未有虐待2子、或未盡扶養義務情況，故難減輕甲、乙扶養義務。

法官審酌，廖父自疫情後即無工作，今又罹患肝臟血管瘤等疾病，若不支出醫藥費，與棄自己生命不顧無異，且廖父目前名下財產僅有一部民國86年購買的老車，折舊計算後已無價值，經濟狀況窘困；依《民法》規定「贈與之撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，一年内不行使而消滅」，而廖父112年4月得知自己罹患肝臟血管瘤無法工作，並於112年7月提起訴訟，足見除斥期間尚未屆滿，請求2子返還贈與土地有據，判處甲、乙2人應將土地轉移登記至父親名下。可上訴。