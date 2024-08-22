張善政開箱！桃園首件公辦都更社宅「東門段」　9月登記、明年入住

▲東門段社宅為桃市首件公辦都更社宅。（圖／桃園市政府，下同）



記者董美琪／綜合報導

桃園第一件落成的公辦都更社宅「東門段社會住宅」，18日由桃園市長張善政前往「開箱」實品屋。張善政表示，市民對於社會住宅的需求量大，市府會積極拓展社會住宅的數量，同時也嚴格把關社宅品質。

坐落於桃園區成功路與朝陽街口，為兩棟地上14層、地下3層的住宅大樓，市府分回一棟，規劃70戶社會住宅，提供一、二、三房型共3種戶型，招租作業將於9月份受理申請登記，並進行審核及抽籤程序，預計11月開放通過申請資格民眾看屋、選屋，目標明（114）年1月入住。

張善政談到，民眾對社會住宅的需求量大，很多人希望社會住宅的開闢速度能加快，市府將積極拓展社宅數量，以滿足本市年輕家庭以及有經濟考量民眾之需求。

都發局表示，東門段公辦都更社會住宅距桃園火車站10分鐘步距，是站前精華區，附近有東門國小、桃園國小、文昌公園及景福宮大廟。東門段社會住宅市府分回A棟，未來1~2樓為武陵派出所進駐、3~4樓為警察勤務宿舍、5~14樓為70戶社會住宅。

都發局說明，目前社宅6樓實品屋裝修完工，整體裝修工程進度已達40%，預計今（113）年10月底全部裝修完成，各戶皆配有變頻冷暖空調、熱水器、床架組、衣櫃、鞋櫃、烘碗機及瓦斯爐或IH爐。