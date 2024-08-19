房市多頭續行6年將甩尾？　李同榮：3大理由看Q4將「以盤代跌」

▲房市趨勢專家李同榮提出3大理由，斷言答案將在第四季揭曉，那將是房市多空決戰的關鍵時刻。（圖／記者陳筱惠攝）

記者詹宜軒／台北報導

在新青安專案與股市強勁推動下，房市第六循環出現甩尾現象，市井小民不是瘋股市就是瘋房市。然而，房市甩尾能維持多久？房市趨勢專家李同榮提出3大理由，斷言答案將在第四季揭曉，那將是房市多空決戰的關鍵時刻。

李同榮指出，房市歷史上5大循環中有4大循環皆出現甩尾現象，當然，目前的第六循環也不例外。他進一步解釋了過去的4次甩尾現象：

第一次是在1973年，房價從1967年一路上揚，1973年短短1年間，預售市場帶動房價將近1倍漲幅，最後在1974年宣布4樓以上建築全面禁建，而劃下休止符。

第二次是在1979年至1980年，當時中美斷交，房市末升段降溫半年，但因10大建設陸續完成，對經濟增長產生巨大影響，房市甩尾約1年，漲勢凌厲。

第三次是在1988年至1989年，當時經濟大好、股市大漲，加上地下金融掀起另一波資金熱潮，房價1年間漲幅近5成，最終在政府大力整頓地下金融市場與提高存款準備率，收縮氾濫游資，才結束第三循環多頭。

第四次是在2008年至2014年，金融海嘯後，馬英九政府於2009年宣布大幅降低遺贈稅，促使房市自2010~2014年Q2末升段多頭延長波達4年之久。

至於目前的第六循環，李同榮認為，2023年Q1平均地權五重拳、房市於末升段降溫，但2023年新青安政策促2023年Q4~2024年至今，進入另一波甩尾段，而這波甩尾期何時結束？

▲房市循環甩尾行情示意圖（以台北市行情為例）。（圖／業者提供）

李同榮分析，第四季房市將成為多空對決的重要分水嶺。然而，根據市場基本面、技術面、政策消息面的分析，第四季以盤代跌，終止第六循環的機率增高。

李同榮認為：「下半年GDP將明顯趨緩，加上股市2萬4的高點已過，更須防範下修破底的股災出現，而影響房市。」其次，此波房市多頭已達6年，技術面處於末升段，而末升段高檔房價風險增高，經不起重大利空，例如地緣政治、搶貸風暴、股災、天災地變等因素干擾，下半年利空發生機率頗高。

最後，下半年新政府對重大建設是否有利多宣示也可能影響市場信心。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為：「下半年的中古屋市場預估是『量縮價漲』，主因是國銀限貸令會嚇退少部份購屋需求，以及申辦房貸大塞車會讓核貸、交屋的時間往後推遲，導致成交量下降。預售市場雖不受房貸限貸令影響但因上半年成交量基期極高，下半年應會呈現『量平價漲』。」