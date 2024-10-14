月領公家43K+股息10K！「想拿股利cover房貸」兩派吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房小白表示，他目前32歲，在公家單位工作，月入4萬3，總資產約400萬，有投資ETF，每月可穩定領1萬塊股息，至於存錢的話，每個月可存約3萬5至4萬元。現在他有想買預售屋的想法，算下來每個月約要繳4萬塊左右，就在想用股利和每月薪水來繳房貸，「是否會太冒險？」引發話題。

一位網友在「買房知識家」表示，他是第一次買房，目前32歲，在公家單位上班，月入4萬3，現金、股票、儲蓄險等總資產約400萬，投資ETF的部分，每月可存3萬5至4萬塊。因為工作的關係，他想買服務單位附近的預售屋，價格是1200萬左右，預計2028年交屋。

原PO表示，他想用首購貸款1千萬，分30年，算下來每月要繳3萬8千塊，有想在交屋前將每月穩定股利提升到2萬塊，「如果用股利2萬+每月薪水1萬8來繳房貸，是否會太冒險？」

貼文一出，一票卻紛紛搖頭，「薪水會提升，股息不一定，有可能上上下下」、「要確定30年，股息都有2萬，很難吧」、「2028年交屋能保證每月只需繳到3萬8嗎？管理費有算進去嗎？」

不過，不少人表示支持，「算好買方要支出的額外成本。後續每個月房貸用股息打8折去算，能cover就沒太大問題。加油」、「去，交屋+3寬至少你還有5-6年時間存錢COVER！」「有剛性需求又有穩定公家薪水，可以買噢！」「我們也是用ETF（月配型）來繳房貸。」