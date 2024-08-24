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員林房價直逼台中　在地人哭「5樓公寓案賣破3字頭」

▲▼彰化,員林房市,鄉林圓頂,簽書會,賴正鎰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際觀察員林房價，在過去1字頭親民價已不復見，輕屋齡物件轉手都來到單坪3字頭起跳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北彰化、南員林，一直以來員林給人印象就是「富豪多、銀行也多」，實際觀察員林房價，在過去1字頭親民價已不復見，輕屋齡物件轉手都來到單坪3字頭起跳，甚至新的5樓公寓也已賣破3字頭。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

總面積約40平方公里的員林，相當於台中南屯區面積，但卻有11家上市櫃公司的總部、40多家金融機構的分行據點，觀察近期實價登錄近1年，員林市漲幅高達32%，連5層樓公寓案，都賣破3字頭。

▲▼ 員林房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實員林新案輩出，從上市櫃公司如鄉林建設、長虹建設插旗並完銷後，帶上區域預售價登頂3字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，員林市輕屋齡新案轉手獲利都相當驚人，不少個案都創下新價碼，如坤悅開發「原鄰仁」低樓層戶別共計約37坪物件，2017年第一任屋主入手總價520萬元、單價16.4萬元，在2024年轉手就直登總價985萬元、拆算單價來到34.16萬元，單價漲幅108%。

同樣6年屋齡的允將「寓見花園」頂樓戶47.85坪物件，2017年入手總價828萬元、拆算單價16.89萬元，3月轉手總價來到1200萬元，拆算單價26.59萬元，單價漲幅來到57%。

對此，永義房屋彰化員林大道店邱鴻凱表示：「員林新案輩出，從上市櫃公司如鄉林建設、長虹建設插旗並完銷後，帶上區域預售價登頂3字頭，如今還有國雄『丹楓白露』造鎮案、坤悅開發『原鄰薈』帶動下，中古屋的價格也隨之水漲船高，幾乎每個社區都在創價。」

▲▼ 彰化,員林,員林房市,購屋糾紛,延遲交屋,法拍,停拍,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林在地人曝現在連5樓公寓的新案總價都要逼近1000萬元，是前所未有的驚嚇。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，員林在地人黃小姐就說：「3年前預訂的預售案，如今鄰近交屋時間，才特別有感房價漲幅速度之快，也慶幸當時有買房，不然真的已經買不起，也聽聞朋友的預售屋現在就連建商說因工期延誤要延遲交屋，住戶都只能忍，現在連5樓公寓的新案，都要逼近1000萬元，單價33萬元，對員林人來說是前所未有的驚嚇。」

邱鴻凱則是進一步表示：「新案帶動中古屋，加上員林為南彰化一哥，在2023年時大約供給總戶數約僅600戶而已，小家庭需求大於供給，也因此才會不斷創價。」

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：員林房價彰化新案獲利中古屋轉手公寓大樓

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