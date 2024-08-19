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「文化中心到底是誰的？」　建案廣告互嗆在地也傻眼

▲▼高雄,文化中心,廣告,布條 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有大樓左右兩側各掛出超顯眼的廣告，分別為2個不同建案，疑似在針鋒相對，引來網友議論紛紛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

建案為了吸引民眾注意，文案、廣告特色就是要讓人過目不忘，近期有網友在臉書粉專PO文，發現有大樓左右兩側各掛出超顯眼的廣告，分別為2個不同建案，疑似在針鋒相對，讓網友們笑翻「一個中心，各自表述」、「文化中心到底誰的？」

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原PO在臉書粉專《路上觀察學院」分享照片，有大樓左右兩側掛的布條分別是2個不同建案，左邊建案「寶象文化豆」寫著「文化中心是我們的！」，右邊「新文化城安」則是掛出「文化中心是大家的啦！」2建案隔空回應，讓原PO笑問「文化中心到底是誰的！？」

2建案先後掛出廣告，貼文一出，引來網友笑翻「一個中心，各自表述。」也有網友坦言「其實都離文化中心一段路」。

「寶象文化豆」位於五福一街，規劃2~3房大樓，採預售方式，目前開放預約，實登尚未公布成交價。「新文化城安」則位於三多二路，同樣規劃2~3樓，近1年成交均價約40萬元。

▲▼高雄,文化中心,廣告,布條 。（圖／記者張雅雲攝）

▲文化中心生活圈一直以來就是高雄成熟商圈，除了文化氣息濃厚，生活機能非常便利，具不少剛性需求。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，文化中心生活圈一直以來就是高雄成熟商圈，除了文化氣息濃厚，生活機能非常便利，具不少剛性需求，長期以來買氣一直相當穩定。區域主力產品為大樓產品，新案成交價坐4望5，已有新案最高成交價已站上5字頭。

巧合的是，2案案名也都有「文化」2字，強調具文化中心生活機能。謝哲耀表示，2個建案產生話題性後，都達到廣告目的，並有互相拉抬的行銷效果，也增加民眾對建案鄰近文化中心的記憶點，也算一舉兩得。

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關鍵字：建案廣告文化中心高雄網友

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