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贏過高雄、台中！嘉市家庭可支配所得創新高 房價年漲18.2%

▲嘉義市家庭可支配所得連5年突破紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市家庭可支配所得連5年突破紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

記者陳致平／綜合報導

行政院主計總處16日公布2023年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得再創歷史新高，為112萬8593元，較去年成長4.72%，全台排名第6，優於六都縣市中的台中、台南、高雄三都。同時，嘉義房市也因為產業園區、台積電議題助攻，帶動房價節節高升，今年首度出現住宅大樓5字頭房價，達51.4萬元，創區域成交價新高。

市長黃敏惠表示，據主計總處調查，嘉義市平均每個家庭可支配所得自2019年起連續5年突破百萬，2023年嘉義市創下112萬8593元紀錄，與2022年的家庭可支配所得107萬7735元相比，成長4.72%。

據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額2023年連續五年創新高，達到2,898億元，較2022年增加逾122億元，在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢增長4.4%。

根據交通部觀光署臺灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，創歷史新高；住宿業營利事業銷售額為25億2789萬元，也較111年成長19%，吸引滿滿觀光人潮，為城市帶來商機。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲嘉市鬧區發展成熟，建地釋出已逐漸稀缺，加上嘉義市區購屋客層可支配所得高。 （圖／記者張雅雲翻攝）

與此同時，全台房價年漲幅最快的前5大縣市，嘉義縣以23.1%的年漲幅居冠，其後分別是苗栗縣19.3%、嘉義市18.2%。由於嘉市鬧區發展成熟，建地釋出已逐漸稀缺，加上嘉義市區購屋客層可支配所得高，近幾年嘉市推案房價逐年上升。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡，台積電在嘉義縣設廠，成交價落在3~4字頭，日前還出現住宅大樓5字頭房價，達51.4萬元，創區域成交價新高。

呂冠衡表示，比價效應當然也有影響，也有工程師看準嘉義市中心，生活機能、學區較佳，直接到市區購屋，帶動嘉義整體成交價格不斷上漲。呂冠衡強調，此外近期嘉義市房價高漲，主因是受地價、營造成本上漲，又有稅金、管銷等成本結構因素，才會出現房價急漲。

關鍵字：嘉義市家庭可支配所得房價嘉義縣台積電

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