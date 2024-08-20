月收入15萬！她嘆「買不起房」壓力大　過來人勸：先求有再求好

▲買房並非易事。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

買房並非易事，近日有網友發文表示，即便她的月收入有15萬元，但還是覺得買房壓力大，因為若真的買了1500萬元的房，5年之後，她每個月就要付約莫6萬元的房貸，有沒有人也是覺得這生活過得很辛苦的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「買房的壓力好大」為標題發文，提到她沒有後援、在外租屋，為了賺錢，每天都早出晚歸，且假日沒有休息，很少做除了工作和進修外的事情，然而，即便月收入15萬元，她還是覺得自己買不起房。

原PO表示，某間房明明不大，但卻要1500萬元，假設她付了200多萬元的頭期款，5年後每個月還要付6萬元的房貸。只是她就直言，眼見房價一直漲，好像現在不買，以後就真的買不起了，是她還不夠努力嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那就不要找1500萬的房子呀，你想住的地方，當然大家也都想住，找自己能力可以負擔的房子，壓力才不會那麼大」、「月入15萬不能買房，不可能吧？是不是太累了沒心思想這些」、「為啥15萬不能買呀？我朋友夫妻合起來10萬多也買了啊，可以慢慢看，找自己可以負擔得起的」、「先求有，再求好，壓力比較不會那麼大」。