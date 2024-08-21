住男友家1天「上廁所用半包衛生紙」　她付5元賠償！兩派吵翻

▲原PO在意私密處清潔問題。（示意圖／記者田暐瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶相處難免會有摩擦，包括生活習慣和價值觀念不同，常常是吵架的導火線，一名女網友表示，上周去男友家住一天，回去後男友發現廁所衛生紙少了半包，男友表現出難過的心情，因為衛生紙是他辛苦賺錢買的，半包可以用一周，事後原PO道歉，並賠償5元半包衛生紙的錢，貼文曝光，兩派吵翻。

女網友在Dcard發文，「用了半包衛生紙轉帳$5給男友」，平常使用衛生紙的習慣是小號5張、大號5張，日前去男友家住一天，事後男友發現廁所衛生紙只剩下2張，「我去住時大概有一半50張」，男友感到難過，不久才剛放一包新的，半包夠他使用一周，「男友說衛生紙也是他辛苦賺錢買的，這麼快就沒了，很難過欸。」

原PO見狀後立刻道歉，但男友依然很難過，於是提出給半包衛生紙的錢，男友點頭並要求立刻轉帳5元。原PO坦言，女生私密處容易感染，維持清潔很重要，「上廁所我是覺得用到5張才擦得乾淨，但也沒有每次都5張。」

事後，男友跟她探討衛生紙的使用狀況，「妳擦一次衛生紙就會整張濕掉嗎？不能折起來擦第二次嗎？」她無奈嘆，「只能說男女構造不同，我不知道為什麼會擦一次就全濕掉。」

▲男友抱怨她用太多衛生紙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



貼文曝光，網友們大傻眼，「這算A到極致的奇文共賞吧」、「連這種事也要計較，以後會計較不完」、「用五張很浪費沒錯，但因此要付五元也是很奇葩」、「我會自己買衛生紙，但是我會先分手」、「建議女方直接買一大包放著最好，畢竟生活習慣是從小養成，這麼在意就是找到雙方都能接受的方法，沒必要因為這種小事讓雙方不舒服」。

不過也有網友認為，主要問題是浪費，「我覺得這不是計不計較的問題耶，畢竟這個用量是真的誇張了一些，只因為是衛生紙，所以大家才覺得是小錢幹嘛計較？」「我覺得不是錢的問題，是感覺很浪費，小便5張的部分，這樣早晚洗完澡也要花5張擦屁股，畢竟衛生紙也是砍樹來的」、「我也覺得很浪費，就像洗澡或刷牙水一直開著，錢也沒多少，但感覺很浪費，我心裡那個坎過不去」。