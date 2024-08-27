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七期百坪豪宅每坪38萬法拍流標　現場見神秘代標客引熱議

▲▼ 開標,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「惠宇天青」5樓戶法拍開標，即便單價僅38.5萬元，仍無人投標，流標收場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

法拍市場也看總價，繼日前七期小豪宅「市政101」標出貼近市價的50萬元單價，再接棒的「惠宇天青」，即便單價僅38.5萬元，卻意外流標收場。

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位於七期市政北一路、就在台中市議會旁的豪宅「惠宇天青」5樓戶，總坪數123.89坪、含2平面車位，因清償債務強制執行事件，以總價4772萬元進入法拍市場。

▲▼惠宇天青 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「惠宇天青」超過4000萬元的法拍件，仍受高總價管制，能貸款最高4成，成為流標主因。（圖／記者陳筱惠攝）

法拍業者相當唏噓，由於日前低總價小豪宅引起10組人馬搶標，但同樣是七期豪宅，也因單價更是甜甜價，卻無人出手，業者表示：「仍是總價阻礙，超過4000萬元的法拍件，仍受高總價管制，能貸款最高也僅4成，成為流標主因。」

不過，當日法拍現場卻出現一位神秘代標客，據了解，服務對象為過去實力背景相當雄厚的「賺哥」，不僅過去曾任市議員，更有法律背景，知情人士表示：「賺哥大多在做土地整合開發，像是大面積的三合院或祭祀公業土地，也藉此獲利不下千萬元。」

不過是否看準七期豪宅法拍甜甜價，代理人並未出手因此不得而知。

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關鍵字：台中法拍市場豪宅流標低價惠宇豪宅賺哥

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