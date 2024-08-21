房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

▲房屋詐騙手法日新月異，受害人數也越來越多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

房屋詐騙手法日新月異，受害人數也越來越多，除了房屋買賣，甚至出租房屋也可能被養套殺。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋業管部協理陳賜傑，分享常見的詐騙手法，也建議民眾該如何自保、預防詐騙。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享常房地產見的詐騙手法。

陳賜傑觀察，近年房屋詐騙案件越來越多，且受害年齡層也並非都是長輩，舉例近期受到關注的案例，首先是新竹新案的中人詐騙案，宣稱能提供更好的價格、戶別吸引消費者，並話術因為是特別管道，所以要低調，不能在案場簽約。

陳賜傑提醒，購買新屋，除了一定要在案場簽約，親自確認產品，也要注意匯款對象一定要是建商、代銷，而像是近來所謂的「網紅揪團購屋」也要特別留意。

另外，陳賜傑提到，常見的詐騙還有房仲提供假行情，可能是依地點較遠、時間較久、產品不同等面向，提供偏離實際行情的數字，之前有一案例是老奶奶要賣房，明明有900萬元的行情，卻被仲介詐騙只能賣700萬元，還好在交易以前被攔截。

▲陳賜傑提到，常見的詐騙還有房仲提供假行情。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳賜傑說，多數被假行情所騙、賤賣房屋的屋主，都是在交易後數月才驚覺，且當初也已簽署相關文件，舉證仲介詐騙可能有一定難度，建議事前要做好功課，找值得信賴的房仲，或自行先調閱行情，找尋仲介時貨比三家，如此一來也能篩選出誰在說謊。

以永慶來說，有提供真房價保障，也就是各房仲店頭提供的行情數字同步，且若提供假行情，賠償4倍服務報酬，買方若買貴，最高賠400萬元價差。

▲不只房屋買賣，就連房東出租也可能被詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，陳賜傑提到，不只房屋買賣，就連房東出租也可能被詐騙，先前有一案例是房客看準房東沒有遷移戶籍，就製作了房東跟房客之間的債權，去法院進行強制執行，進入法拍程序，最後房屋被拍賣掉。

陳賜傑說，很多法院程序通知都是以文書形式進行，都是寄到戶籍地，建議房東們遷出戶籍，或是針對重要文件新增通訊地址，另外也可申請「地籍異動即時通」，這項服務是免費的，在房屋發生過戶移轉、被法院查封、假扣押執行等申請都能接到通知，預防詐騙。而永慶在年6月開始，在雙北直營地區積極宣導協助申請地籍異動即時通，也舉辦多場防詐講座。