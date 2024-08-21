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房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲房屋詐騙手法日新月異，受害人數也越來越多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

房屋詐騙手法日新月異，受害人數也越來越多，除了房屋買賣，甚至出租房屋也可能被養套殺。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋業管部協理陳賜傑，分享常見的詐騙手法，也建議民眾該如何自保、預防詐騙。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享常房地產見的詐騙手法。

陳賜傑觀察，近年房屋詐騙案件越來越多，且受害年齡層也並非都是長輩，舉例近期受到關注的案例，首先是新竹新案的中人詐騙案，宣稱能提供更好的價格、戶別吸引消費者，並話術因為是特別管道，所以要低調，不能在案場簽約。

陳賜傑提醒，購買新屋，除了一定要在案場簽約，親自確認產品，也要注意匯款對象一定要是建商、代銷，而像是近來所謂的「網紅揪團購屋」也要特別留意。

另外，陳賜傑提到，常見的詐騙還有房仲提供假行情，可能是依地點較遠、時間較久、產品不同等面向，提供偏離實際行情的數字，之前有一案例是老奶奶要賣房，明明有900萬元的行情，卻被仲介詐騙只能賣700萬元，還好在交易以前被攔截。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳賜傑提到，常見的詐騙還有房仲提供假行情。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳賜傑說，多數被假行情所騙、賤賣房屋的屋主，都是在交易後數月才驚覺，且當初也已簽署相關文件，舉證仲介詐騙可能有一定難度，建議事前要做好功課，找值得信賴的房仲，或自行先調閱行情，找尋仲介時貨比三家，如此一來也能篩選出誰在說謊。

以永慶來說，有提供真房價保障，也就是各房仲店頭提供的行情數字同步，且若提供假行情，賠償4倍服務報酬，買方若買貴，最高賠400萬元價差。

▲▼ 情侶,同居。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不只房屋買賣，就連房東出租也可能被詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，陳賜傑提到，不只房屋買賣，就連房東出租也可能被詐騙，先前有一案例是房客看準房東沒有遷移戶籍，就製作了房東跟房客之間的債權，去法院進行強制執行，進入法拍程序，最後房屋被拍賣掉。

陳賜傑說，很多法院程序通知都是以文書形式進行，都是寄到戶籍地，建議房東們遷出戶籍，或是針對重要文件新增通訊地址，另外也可申請「地籍異動即時通」，這項服務是免費的，在房屋發生過戶移轉、被法院查封、假扣押執行等申請都能接到通知，預防詐騙。而永慶在年6月開始，在雙北直營地區積極宣導協助申請地籍異動即時通，也舉辦多場防詐講座。

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關鍵字：房屋詐騙詐騙受騙假行情賤賣房仲地籍異動即時通永慶房屋地產詹哥老實說

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