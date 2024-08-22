清景麟、三地再次聯手大師隈研吾　打造岡山新地標

▲清景麟集團與三地集團聯手日本國寶級建築大師隈研吾團隊操刀設計，打造全台最美岡山新行政中心。（圖／高雄市都發局資料）

圖、文／清景麟集團提供

三地集團以尚發營造攜手清景麟集團再次出擊，拿下岡山新行政中心機15用地一案最優申請人資格，此案為高市首件跨區都更案之外，也是岡山在地最大都更案，清景麟集團與三地集團將聯手日本國寶級建築大師隈研吾團隊操刀設計，預計投入81億，將於113年底前完成簽約、2029年完工啟用。

清景麟集團與三地集團的合作陣容，先前就攜手取得亞洲新灣區台糖金銀島開發案都更等大型開發案，此次機15用地都更開發案，延續打造高雄國際城市理念，跨國邀請到日本國寶級建築師隈研吾與其合夥建築師長谷川倫之，共同打造岡山首座世界級建築，將成為岡山區域新地標，有助於推動大岡山城市發展。

除此之外，清景麟集團今年5月也以福裕事業與鑲揚國際開發合組申請團隊，取得楠梓台積電廠區旁R20聯開案最優申請人，同樣聯手日本國寶建築師隈研吾建築設計，並命名為「R20楠梓科技之星」，也是高雄首個由國際建築師設計的TOD捷運聯開案。

▲清景麟集團攜手與日本國寶級建築大師KKAA隈研吾與其合夥建築師長谷川倫之的跨國合作，為南台灣建築掀起世界級現象。

繼R20聯開案後，清景麟集團此次於北高雄再下一城，與三地合作拿下岡山機15都更開發案，為高雄帶進國際美學建築風格，更翻轉大眾對公部門建築的傳統刻板印象，將有助於北高未來發展。

不讓北台灣專美於前，清景麟集團打造區域新地標的同時，也將南台灣城市美學推向世界級。清景麟集團自台南「巴克禮PARK」住宅案與R20捷運聯開案後，機15公辦都更為第三度與大師隈研吾合作，清景麟集團多次跨國聯手國際大師團隊合作，除見證雄厚建築實力外，更展現打造高雄成為國際城市的願景與決心。

▲清景麟集團與三地集團聯手於亞洲新灣區台糖金銀島舊址推出高雄史上最大總銷案「AI慕光城」，日前以盛大動土，預計今年第四季推出公開。

不只北高合作案大放異彩，清景麟集團與三地集團在亞洲新灣區台糖金銀島舊址，推出造鎮新案「AI慕光城」，日前也盛大動土，將分1、2期推出，合計總銷金額高達420億巨案，也創高雄史上總銷最大紀錄，也是南台灣最大的單一建案，第1期預計今年第四季推出。

「AI慕光城」基地位於亞洲新灣區「205兵工廠」徵收區旁，掌握海、陸、空與高雄城市經貿發展優勢，為亞灣區最後一塊也是最重要的一塊拼圖，清景麟集團與三地集團也跨國邀請世界頂圈豪宅與高端酒店的御用的新加坡SCDA建築團隊操刀設計，也受到各界高度關注。

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AI慕光城 再諦亞灣奇蹟

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