「劍橋大學特聘研究員」買房超嚴格　首選40坪屋10年電梯樓

▲佘博文挑物件時，會將未來生活型態一起考量進去；權狀40坪以上、標準3房的電梯大樓是他的最愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

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月收18萬租金的包租公、國立中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文認為，想置產就得買到心目中的A級物件，才有信心久抱。因此，他會嚴格把關篩選條件、觀察市場需求，入手有競爭力的房產，而在財務安排上，他會控制在不使用房貸寬限期的情況下，租金收入扣除貸款仍有剩。

和一般短進短出的投資客不同，國立中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文置產，以打造長期穩定的被動收入為目標，所以特別看重市場需求，「周邊有軌道、重大建設，靠近公園、購物商場、大型開發案是我心中的A級物件。」

「以前在台北唸書，發現捷運宅房價會越漲越高；但回到高雄，捷運題材竟然一文不值，主要是在地人都認為騎車比搭捷運還要快。」身兼英國劍橋大學土地經濟系特聘研究員的他分析，「不過，都市要邁入成熟發展階段，交通網絡的串接不可少。」

「酒駕罰責越來越重，慢慢地民眾會知道捷運的便利和需要性。」因此，他趁房價還沒反應，就陸續買進小港、獅甲和三多商圈捷運站，且總價大多控制在千萬元以內、3或4房的產品，「高雄房價基期低，比起北台灣，這樣的總價能下手的機會更大。」

佘博文挑物件時，會將未來生活型態一起考量進去，「按照多數人的生命歷程，是先從1個人開始、然後2個人，再到一家3口或4口。」也因此，套房物件會被他先剔除，原因是不容易有長期租約，「只要生命歷程不同，就會對於住家條件有所改變，如果是套房物件，恐怕需頻繁找租客。」

再者，像是社區管理和包裹取件等都是民眾基本需求，「不符合未來生活型態的房產，很可能會慢慢被淘汰。」也因此佘博文把目標瞄準在權狀40坪以上、標準3房的電梯大樓，「尤其2025年將邁入超高齡化社會，電梯會成為住宅必需品；而921大地震後的建築法規更嚴謹，所以我會去挑1999年後、屋齡10年內的新古屋，更為安全。」他說，嚴格把關能提升出租競爭力和價格支撐性。

提到買房的財務安排，佘博文說，買房的貸款金額不會變動，即使租金投報率不如股市，長期也有資本利得空間，也因此對他來說，條件只有一個：那就是出租的租金收入能負擔貸款。

比較特別的是，他不使用房貸寬限期，「本利攤還負擔不小，但能降低風險。」他稱，一開始還得用薪水補貼貸款，但因為房租也漸漸調漲，所以現在每月總收租18萬元，扣除每月房貸15萬元，還有剩餘。



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