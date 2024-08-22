啃老女要「長輩平分頭期款」房登記2人名下　男狠回1句撕破臉

▲（示意圖／pexels）

圖、文／CTWANT

「這婚不結了」！有網友透露，兩方家長談婚事，女方說婚後不要跟公婆住，想要有自己的小家庭，還要求雙方長輩平分頭期款、房子登記兩人名字，男方對此則狠回「女方是嫁給房子，不是嫁給兒子」，兩邊瞬間撕破臉。

該名網友21日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，近日兩方家長談婚事，女方這邊要求婚後不要跟公婆住，想有自己的小家庭，且還要雙方長輩平分頭期款，貸款再由小倆口自己繳，房子則是登記兩人的名字，結果男方則狠回他們「女方是嫁給房子，不是嫁給兒子」。對此，女方這邊也狠下心認為沒共識就別結了。

此文一出，有人認為「沒有共識就不要結婚，免得以後會有很多的問題，勉強的幸福不會快樂！會計較的婆家嫁過去絕對問題很多，女生會過得很不快樂，所以不嫁比較好！」、「沒共識就不要結，只是跟一個人結婚，不是賣給他家，看到這回答就知道結婚以後會有什麼下場，不結也罷。」、「完全公平，不結婚是避開渡劫」、「還真不該結喔，這種男方家庭早放生早幸福」。

但也有人問「欸不是，為什麼長輩要平分頭款啊？不是你們夫妻自己要處理的嗎？好意思啃老啃的正大光明」、「搞笑，這種事不是二個人先有共識嗎? 怎麼會到雙方家長談婚事了才在搞那麼難看....二個當事人問題很大」。

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