銀行放款全面緊縮　地政士：想買房的民眾先觀望

▲央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋族人心慌慌 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋族人心慌慌。地政士專家表示，銀行不動產放款天條的3成限制沒有放寬，加上近年房價大漲，銀行真的沒錢了，建議還沒買房的消費者多觀望，而針對央行所提的「不影響無自用住宅民眾購屋」前提，直言根本是官話。

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中央銀行昨（21日）發新聞稿指出，全體銀行不動產貸款佔總放款比率37.4%，接近歷史高點，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

央行近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

▲央行近期分別邀請34家本國銀行來行座談。（圖／記者陳依旻攝）

金門地政士所長蕭琪琳表示，《銀行法》第72之2條，是俗稱的銀行不動產放款天條，「不得超過3成的比例無上調，加上近年房價大漲，導致銀行要生出更多的錢放款。銀行真的沒錢了，這將對房市景氣造成影響，建議還沒買房的民眾可再觀望一陣子。」

不過，據央行新聞稿，特別強調「在不影響無自用住宅民眾購屋的前提下」。蕭琪琳直言：「這像是官話，央行的立場當然是希望針對多屋族、不影響首購族，但就實務上商業銀行的放款標準，當然是找信用好的，找無自用住宅的幹嘛？如今銀行放貸水位低，就算是首購族仍受到影響。」

前幾年購買預售屋，即將交屋的消費者該怎麼辦？蕭琪琳認為，若同一建案有很高比例、很多戶都申請不到房貸，可透過消保機制反應，與建商進行協商，爭取更長的房貸申請時間，另外由於近年房價大漲，一般消費者也不會主張解約，反倒是建商希望消費者解約。

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