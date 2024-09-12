中壢「工業風」3房月租2萬5！網友一看傻眼：明明是末日風

▲中壢一間「毛胚屋」近日主打「工業風」上網出租。（圖／翻攝591房屋交易）

圖文／CTWANT

「工業風」（Industrial Style）是一種裝潢風格，通常整體空間色調以建築毛胚的原始顏色–黑、灰、白為基調，講究建材的原始質感，並且透過管線、鋼鐵建材的外類，呈現出粗獷又開放的強烈風格。不過最近有網友在租屋網站發現中壢一間主打「工業風」的房屋上架出租，屋子內沒有任何裝潢，現場有如廢墟，讓他十分傻眼。貼文一出讓不少網友啞然失笑。

▲常見概念的工業風裝潢。（圖／翻攝unsplash）

一名網友在Dcard以「工業風」為題發文，表示在自己在某房屋網站看屋時，看到一間位於桃園中壢的物件，標榜著「近捷運○○站，地點絕佳工業風大三房」，登記3房2廳3衛，36.33坪，有電梯、可開伙可養寵物，月租開價每月25000元，要求最短租期一年。沒想到網友點開頁面看見物件的照片，可能與預期落差過大，頓時有「上當」的感覺，於是直接爆粗口：「工你妹啦，廢墟就廢墟，當我是三歲小孩子？」

從照片可見，該處公寓不僅沒有裝潢，現場還髒亂不堪，地上的泥灰積了恐怕有一年以上，部分窗框脫落、電線線路外露、牆體上還能看到多處油漆斑駁脫落以及少許的破損，浴室的隔間法也很詭異，2處衛浴的牆體都疑似加蓋，且上方沒有封起，等於洗澡水氣或上廁所的氣味都會飄散至房間。

▲▼「工業風」屋內的狀況。（圖／翻攝591房屋交易）

物件資訊分享到網路後，也引起不少網友留言，「這叫工地風，不叫工業風」、「這是末日風吧？」「異國裝潢敘利亞風比較貼切」、「下班回家住這種房子，睜眼閉眼感覺一輩子都要完了」。還有網友懷疑：「這是想騙人家裝潢的吧？」「25000是一開始沒裝潢時，當你承租下來後裝潢變成店面，房東開始年年漲租……」

還有人表示：「可以開咖啡廳！末日來臨，你想跟誰說再見，一起喝最後一杯咖啡？」引起網友驚嘆「行銷鬼才！」「要不是有圖片，看到這個標語我都想進去坐下喝一杯了。」

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