買到轉彎處大車格超爽？過來人曝「2風險」苦笑：太樂觀了

▲原PO覺得能買到這個車位是天選之人。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我認為能買到或租到這種車位的，是天選之人。」有民眾在「爆廢公社」貼出一張照片，背景是一處室內停車場，箭頭標示出來的車格正好在轉彎處、兩個柱子中間，不僅單獨一格，其中一側還都留空。不過，照片引發兩派議論，就有人指出，「在轉彎處就不一定了喔」、「確定未來不會再劃兩個機車格？」

原PO分享一張車位照，並用橘色箭頭標示出28號車位，可以看到該車格正好在轉彎處，又在兩個柱子中間，只有單獨一格，所以空間很大，如果車是好好停在格子裡的話，駕駛座的車門可以完全打開，不用擔心碰撞他車。原PO便直呼，買到或租到這種車位的，根本就是天選之人。

看到貼文後，有人也點頭直讚，「這應該是南部的車位？」「上輩子燒好香…」、「我的也是這種的，而且旁邊還有一個機車格也是我的…感恩」、「這車位優秀！」但馬上有網友指出，「看管委會才能決定這位置是好是壞…旁邊多劃兩三個機車位就好笑了」、「你確定未來不會再劃兩個機車格？」

還有網友指出，「看起來很大，但轉彎處很容易被撞」、「路如果說直的很好，但在轉彎處就不一定了喔！一堆雞腿會撞過來」、「管委會：線外都是社區用地，請勿超出格子」、「這位置要取名，免費換新車位，常常被撞。」

有過來人便現身苦笑，「你樂觀了，機車很快就滿滿，然後開始吵要架側腳架還是正腳架…然後刮車子的、堆東西的」、「我家的也是這樣子的位置，可是有鄰居建議管委會在旁邊多劃機車停車格…」、「旁邊沒劃線區域之後會劃機車車位，租給住戶使用，我大樓就是這樣，你只有買停車位，旁邊的空地不包含在內。」