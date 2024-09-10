高雄「1案建商」蓋億元豪墅負債累累　3戶餘屋淪法拍

▲高雄高大特區有建商推出透天豪墅案「有容」一次3戶淪落法拍，單戶總價近億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電議題帶動高雄楠梓房價飆漲，吸引建商搶進推案。楠梓高大特區有建商推出透天豪墅案「有容」一次3戶淪落法拍，單戶總價近億元，該建商為御佳揚建設，拍賣原因則是「抵押物強制執行」，24日將進行一拍。專家透露，一拍底價仍高，流標機會高。

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根據法院公告，該案債務人為御佳揚建設以及3位自然人，拍賣原因為「抵押物強制執行」，因債權已屆清償期而未受清償，由高雄第三信用合作社查封。

▲該案位於楠梓區大學七街，共有3戶透天電梯別墅，屋齡12年元。（圖／記者張雅雲攝）

該案位於楠梓區大學七街，共有3戶透天電梯別墅，屋齡12年，地坪約91~93坪、建坪274~281坪，3戶底價分別為9855、9760、9940萬元，24日將進行一拍。鑑價報告記載，建物未辦建物所有權第一次登記，目前無人居住。

根據台灣公司網指出，御佳揚建設2008年成立，負責人為楊美人，目前已歇業。而該建商臉書粉專《御佳揚建設》2014年曾PO文介紹透該公司透天案「有容」曾獲金石獎，並強調「限量3席珍稀入主」，也就是說，該公司僅推過一案，一戶都未售出就遭法拍。

▲御佳揚建設2008年成立，僅推過一案，一戶都未售出就遭法拍。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳勳表示，高大特區鄰近台積電設立的楠梓產業園區，近年房價飆漲，新推案均以大樓為主，該區久無透天豪墅案，目前銷售中的透天豪墅案，屋齡約10年，也跟隨市場趨勢愈賣愈貴，從當初一開案7000~8000萬元，一路賣到現在開價已達1.58億元。

蔡岳勳分析，目前該區透天豪墅案若以地價換算，單坪約100萬元，加上營建成本高漲，屬於特殊產品也很挑買方，目前一拍開價趨近市場行情。

▲高大特區位於楠梓，近年為北高主要購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，高大特區位於楠梓，近年為北高主要購屋熱區，以總價近億元的物件來看，並不算特別便宜，且這3棟透天坪數大、總價高，超過豪宅限貸線，銀行貸款成數僅有4成，對投標人來說現金水位要相當充裕才行，研判2拍之後，總價與周邊行情拉開差距，才會有機會吸引到喜歡該類透天物件的高資產族群進場。

蔡岳勳說：「近期楠梓陸續有台積電上下游產業鏈供應商進駐，若有企業主入手當成辦公室兼住家，較有機會一拍就進場。」

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