管理員「擁有超強靠山」　直白嗆：機械車位全壞了！秒打臉房仲

▲管理員告知，機械車位都壞了，已經修不好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

想探聽屋況如何，許多人都會從鄰居、警衛下手！網紅作家黃大米分享，去幫朋友打聽一個中古社區，管理員也是裡面的住戶，不避諱告知這裡的機械車位都壞了，曾有房仲欺騙客人說會修得好，結果慘被打臉，「車位不用想了，永遠不會好，封起來了｣，剛直的一面讓黃大米敬佩不已。

黃大米在粉專表示，朋友看上一間中古屋，於是她熱心幫忙打聽屋況，才知道整棟機械車位都壞了，因此建案蓋好不久後，就把車位的錢還給住戶，管理員跟妹妹各買了一間，當時的房價一坪大概12萬，隨著這幾年南部房價飆漲，已經來到30幾萬。

這些內部消息，都是從這位管理員口中說出的，每當有房仲帶客人來看屋，他一律婉拒被請飲料，原因是「我如果我喝了飲料或者拿了禮盒，我就變成什麼話都不敢說了，看到房仲有什麼不對的地方也不敢講了，我什麼好處都沒拿，就可以把該說的話說得很直白！」

管理員說，以前還有房仲騙客人，說「那個機械車位修理一下，就可以使用，我都直接當面說。車位不用想了，永遠不會好，封起來了。｣

聞言，黃大米非常欽佩管理員的剛正的態度，也順口讚美對方一番，結果管理員說了更多，「我能這樣不收禮盒，是因為我有終身俸，我不缺錢，所以就不會想貪這些小好處。｣

對此，黃大米也直呼，管理員有終身俸當靠山，「口袋不破洞，腦袋也就比較不會破洞，但有時候想想也不見得，之前我有個記者朋友跟我說，很多知名大人大物收不當錢財時，千萬只是零用錢，沒有億來億去是看不上眼的。」

最後，黃大米不禁深思做了一個總結，「錢到底要多少才是夠的呢？每個人的想法都不同。買房子的時候，記得多跟管理員聊天，可能因此了解到更多社區的真相。」

底下網友熱議，「雖然管理員有終身俸，但...還是覺得他很有勇氣」、「心安理得」、「我們的經驗，管理員或社區保全是最值得買屋的人去認識及探詢消息的人，大樓大小事他們都知道」、「我有次去看房，隨口問了一樓櫃台阿伯，這樓環境、住戶怎麼樣可以嗎？他說覺得很不錯，後來發現是房東本人他下來兼差的」。

也有人好奇詢問，「大米都怎麼跟管理員開口問社區狀況呢？單刀直入嗎？」黃大米回應，「就說大哥請教一下」即可切入話題。