泡芙大亨砸1.3億買豪辦　登今年台中「最貴辦公室」





▲台中市目前已啟用最高樓為192公尺的超級豪辦「聯聚中雍大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市目前已啟用最高樓為192公尺的超級豪辦「聯聚中雍大廈」，該棟辦公室不僅吸引全台各龍頭企業搶進，根據實價登錄揭露，再有企業主以1.3億元搶進中樓層，經查，該企業主為台中發跡的知名泡芙大亨。

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位於台中市新光三越中港店、台中大遠百間的「聯聚中雍大廈」，過去曾吸引包含玉山金控、九興控股、百和興業、全成製帽、億豐工業、富士松集團、大慶證券及統一集團進駐，近期再迎貴客。

據實登揭露，面積219.9坪（含4車位）的「聯聚中雍大廈」中高樓層，以總價1.3118億元交易，若以1車位250萬元計算，拆算單價每坪來到67萬元。此筆交易也榮登台中前9月成屋市場中「最貴辦公室」。

▲聯聚建設創下中部房市獨特現象，不僅住宅，連商辦產品都因特別重視建設公司品牌而成為指標。（圖／記者陳筱惠攝）



經查，此次入手的企業為台中發跡的知名泡芙大亨，以法人久藏投資購入，而其企業主不僅是泡芙大亨，在食品業上更涉略葡萄酒、茶葉、烘焙業等，範疇廣大。

對此，七期房仲謝兒政觀察：「七期商辦市場租金行情屢創新高下，也因科技業大舉進軍中台灣、產業轉型需求蓬勃，加上政策面限制，商辦身價水漲船高，以該豪辦來說就創下台中『戶戶破億』的紀錄。」

▲中台灣豪辦、Ａ辦與微型商辦齊發。（圖／記者陳筱惠攝）

住商機構中區協理賴萬則分析：「『聯聚中雍大廈』創下中部房市獨特現象，不僅住宅，連商辦產品都因特別重視建設公司品牌而成為指標。」也有業者私下笑稱：「聯聚辦公室的產品，都是為了龐大聯聚豪宅住戶而興建，對客戶服務從住家到辦公室都無微不至。」

不過近期台中商辦市場相對過去暢旺不少，不僅成屋成交頻傳，聯聚目前除了找來日本建築大師隈研吾合作的「聯聚中維大廈」外，還有下半年將進場的市政北二路、朝富路口商辦大樓，為聯聚建設第三棟頂級豪辦，據了解，此次將與義大利國寶級建築師ACPV合作。

另外，預售市場中台中商辦新案「允將TST台灣之鑽」也以總價1.48億元出現成交案例，近期興富發集團主打微型商辦的「市政萬象廣場」也在不到4個月時間內，連發登錄242筆交易，據了解，該集團的第二棟微型商辦也即將進場。

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