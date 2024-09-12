漢神百貨正對面！　佛光山28層超高宗教建築申請建照中

▲「高雄佛教堂」是已故星雲法師蓋的首座道場，近期基地圍起圍籬開發，預計在旁邊興建地上28樓、地下6樓的「新高雄佛教堂」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

漢神百貨是高雄知名地標，正對百貨的首排「高雄佛教堂」是已故星雲法師蓋的首座道場，近期基地圍起圍籬開發，預計在旁邊興建地上28樓、地下6樓的「新高雄佛教堂」，可望成為全台第二高宗教建築。信義房屋專家表示，近期搭上亞灣輝達熱潮，區域買氣升溫。

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高雄市2019年招標漢神百貨正對面、面積495.8坪土地，以設定70年地上權方式招商，最後由屬於佛光山的和平萬壽開發公司得標，得標金額5.78億元，換算地價單坪達116.68萬元，當時地上權設定的投資金額高達54.3億元，這也是高雄前市長韓國瑜任內最大民間投資案。

▲原佛教堂則在加固後進行水平遷移，未來將遷回原址，讓新舊教堂共存。（圖／記者張雅雲攝）

佛光山之前曾透露，該基地將打造「新高雄佛教堂」，規劃為1棟地上28樓、地下6樓的新大樓，並緊鄰1954年興建的舊有高雄佛教堂，而原佛教堂則在加固後進行水平遷移，未來將遷回原址，讓新舊教堂共存。而新、舊教堂目前正合併開發。

高雄市工務局指出，「高雄佛教堂」依據《高雄市建築管理自治條例》第66條規定，採補領使用執照程序，5月已取得使用執照。而新高雄佛教堂已掛件申請建造執照階段，目前依程序審核中尚未核准，因未核准無法確認完工期程。

外界預估，未來完工後，新佛教堂高度約110米，可望成為高度僅次中台禪寺136米的全台第二高宗教建築。記者致電佛光山，佛光山未透露完工時間，並表示詳細規劃暫不回應。

▲該區為早期發展生活圈，周邊有漢神百貨成功店，商業行為發達。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高雄成功漢神店主任鄭如山表示，新舊高雄佛教堂規模可望成為如同佛光山般，具全國知名度，吸引全台各地信徒前往，打造宗教勝地的觀光效益。

鄭如山分析，該區為早期發展生活圈，各項機能兼具，周邊有漢神百貨成功店、高雄女中、環狀輕軌C10光榮碼頭站、捷運紅線R9中央公園站、高雄軟體科學園區等，商業行為發達。

近期受惠輝達、AMD進駐亞灣熱潮，屋齡5年內大樓，單價約41~48萬元，主力10~20年大樓，單價30~37萬元，頗吸引自住客、置產族購買，自用或出租需求都同步增溫。

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