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新北4區競逐百萬房價　三重小宅已有98.1萬成交　

▲▼ 捷運房市,捷運宅,新北捷運,三重站,桃園機捷,桃機,機場捷運,機捷三重站,捷運三重,三重房市 。（圖／鄉林不動產提供）

▲與北市一橋之隔的三重區，近期瘋傳將有新案開價每坪百萬元。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

新北市房價增長，下一個百萬區則由三重區、永和區、新店區及林口區競逐中，尤其這4區目前皆出現單價9字頭成交紀錄。其中，近期瘋傳將有新案開價每坪百萬元的三重，也出現單價達98萬元的預售交易。對此，房仲業者分析受惠於北市房價外溢，新案行情續創新高。

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與北市一橋之隔的三重區，位於三重三和路三段的預售案「宏燁文旅」，其中13樓戶總坪數僅約16坪，7月以總價1545萬元成交，扣除車位單價高達98.1萬元，不僅為三重區預售實價的歷史新高單價，也是該區域首筆成交單價達9字頭的交易。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家點名新北四區，最有機會競逐下一個新北百萬房價。

對此，住商機構新北市區首席協理趙中康指出：「該社區緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，與北市僅一橋之隔，生活與交通機能成熟，且本身屬小坪數物件，致使衝高成交單價。」

另觀察實價，2024年除板橋區外，包含永和「頂溪大苑」、「億安和和」、新店「佳元柒章」及林口「富堡晶鑄」等預售社區，皆出現不少成交單價破9字頭的交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則認為：「綜觀近期成交創下區域新高的新北新案，除一案屬中大坪數豪宅，其餘戶別都是市場主流的小宅，且其中創高價者，還有2戶為露臺戶，整體而言，除了房價多頭帶動新案市場房價走勢，特殊戶別由於坪數較小，易創高價。」

▲▼永和房市。（圖／大家房屋提供）

▲近期成交創下區域新高的新案，大多為市場主流的小宅。（圖／資料照）

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰說：「房市熱度高創出高價，但總觀仍是總價考量，低門檻買房在未來轉手獲利、出租利用也更有優勢，因此創造出的價量，表現在小坪數產品上，讓這類主流物件單價走高。」

但是陳炳辰提醒：「若非品牌指標大案，但下半年度面臨銀行滿水位等議題，未來創價應都屬個案，後續得視此波貸款風暴的時間長短而定。」

不過新案市場由於看得是3~5年後的房價，若具有前景性的新案，在房市多頭餘溫仍在時，易創下區域高價，雖說3~5年後交屋的預售屋，不受限於現階段限貸風波，賴志昶提醒購屋人：「除房價考量外，宜選擇區域較前瞻性、建商具品牌力的新案，才能保證房價不受市場波動衝擊。」

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關鍵字：新北市房價三重區預售房價外溢中和百萬元小宅房市

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