鹽埕最貴住4用地每坪破百萬　地主：不蓋大樓「改蓋廟」

▲高雄鹽埕區有店面以總價1.48億元售出，換算地價單坪達101萬元，創該區住4用地土地價格新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，5月有店面以總價1.48億元售出，換算地價單坪101萬元，創鹽埕區住4土地歷史新高，據查，買家為郡都集團關係企業兆天國際投資，該公司透露，未來沒有蓋大樓的計畫。信義房屋專家表示，周邊有高流、輕軌，適合自用或收租。

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該店位於高雄鹽埕區大成街，根據實登，地坪146坪、建坪75.3坪，屋齡6年，為地上1樓鋼構透天，5月成交價為1.48億元，屬於住4用地，換算單坪地價101.2萬元，創鹽埕區住4用地的歷史新高價，目前有租客「JIS傑欣活動整合」承租中。

▲鹽埕區知名小吃店、老店非常多，近年逐漸成為高雄的知名觀光景點。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登公布，2019年有承租紀錄，整棟月租金8萬元，若以投報率來看，僅0.6%。

據了解，該店買家為兆天國際投資，為郡都集團關係企業，郡都集團董事長唐承透露，看好鹽埕未來發展，入手後將做為公司資產，未來租金成長空間可期，目前先作為集團自用。

▲「真武天尊廟」位於市中一路，之後將搬遷到新址。（圖／記者張雅雲攝）

唐承表示，今年租約到期後，預計把整棟透天拆掉重建，蓋一座新廟，由「真武天尊廟」使用，目前該廟位於市中一路，之後將搬遷到新址，主奉玄天上帝、天上聖母、關聖帝君以及各大神尊。

此外，也作為集團旗下事業體「天德濟善集團」辦公室使用，分成5大方向，包括老人、小孩、貓狗、社區關懷與公部門支援回饋，讓社會更祥和美好。

▲鹽埕有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運，交通非常方便。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店主任鄭如山表示，大成街鄰近有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運，交通非常方便，加上該區知名小吃店、老店非常多，近年逐漸成為高雄的知名觀光景點，觀光人潮絡繹不絕，帶動房地價雙漲，近年也有不少業者入手店面，自用或當成收租金雞母。

該區商業用地單坪地價大約100~120萬元，住4用地行情大約介於80~100萬元，在地仲介透露，以住4土地來看，是略高於區域行情，但若是自用兼養地，也有一定經濟效益。

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