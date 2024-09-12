輝達進駐帶旺亞灣AI生態系　「遠雄THE ONE」唯一引爭藏

▲「遠雄THE ONE」挾全台最高住宅，獨一無二難再複製的產品優勢，吸引國外旅居、企業主等高端客群爭藏。（圖／遠雄房地產行銷提供）

記者張雅雲／高雄報導

總統賴清德宣示台灣要成為人工智慧島，打造完整AI產業生態系，讓高雄亞灣躍升為亞洲AI重鎮，除了輝達(NVIDIA)，超微(AMD)也確定進駐，帶動整體投資浪潮。「遠雄THE ONE」挾全台最高住宅，獨一無二難再複製的產品優勢，吸引國外旅居、企業主等高端客群爭藏。

▲台灣要成為AI人工智慧島，打造完整AI產業生態系，讓高雄亞灣再成國際焦點。（圖／遠雄房地產行銷提供）

近年全球掀起一波AI浪潮，伺服器大多由台廠製造，顯示台灣在全球AI供應鏈佔據的舉足輕重地位，賴清德的宣示更是將這一優勢發揮到極致，讓高雄亞灣再成國際焦點。

事實上，台灣已是全球AI產業生態系的重要夥伴，包括輝達(NVIDIA)6月才剛宣布和鴻海攜手，以超級晶片GB200伺服器為核心，在亞灣成立先進算力中心，預計2026年完工。高雄市長陳其邁也宣布，晶片大廠超微半導體(AMD)確定在亞灣設置研發中心，目標讓亞灣區成為半導體封裝、高速傳導及AI應用的研發聚落。

▲亞灣成為半導體封裝、高速傳導及AI應用的研發聚落。（圖／遠雄房地產行銷提供）

此外，全球網通大廠思科(Cisco)也在亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」，並攜手20多家生態系廠商進駐，目前包含IBM及其他上百家新創公司都已進駐亞灣區高雄軟體園區。

遠雄房地產行銷副總潘長俊分析，除了產業轉型外，台商透過境外資金匯回專法讓資金回台，必須管控5年內不得投入不動產，至8月首波匯回資金即將解禁，帶動豪宅產品詢問度升溫。

潘長俊透露，「遠雄THE ONE」銷售已經超過8成，以183坪大坪數產品來說，買氣相當亮眼，目前已購客以企業主、國外旅居返台購屋的族群為主，均為自住、置產使用，也有雙北客層相繼搶進，作為退休宅使用。

▲「遠雄THE ONE」作為全台最高的住宅，標示地標建築無可取代的意義。（圖／遠雄房地產行銷提供）

而吸引全球企業主入手關鍵原因，潘長俊分析，「遠雄THE ONE」作為全台最高的住宅，除了標示地標建築無可取代的意義，更重要的是，因營造成本逐年上升，未來再也難以複製，空前絕後刻劃出「遠雄THE ONE」在全台的傳奇地位。

此外，「遠雄THE ONE」為台灣首個頂級酒店垂直共構豪宅，樓下就是國際知名的IHG洲際酒店集團「InterContinental洲際酒店」，提供住戶餐飲直送、住戶簽帳月結等超越飯店的尊榮會員服務，潘長俊說：「目前全世界的洲際飯店，只有高雄洲際因與住宅垂直共構，才有這樣的新奢服務，吸引高資產族群目光。」

世界極景，盡收眼底

遠雄THE ONE | 183坪。一戶一梯廳

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