進場好時機！　澎湖房仲：房貸風暴衝擊「屋主紛紛降價」

▲房仲表示，現在澎湖的屋主紛紛降價，是買方進場的好時機。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

澎湖近期也受到銀行放貸水位下降，房貸條件普遍更差了。在地房仲表示，這反映出澎湖2大房市現況，由於中古屋大多只能貸到6成，因此在地年輕人偏向購買預售屋，最愛農改建的獨棟物件，第二是在房貸緊縮的環境下，買方縮手，中古屋主心態明也顯鬆動，紛紛下修委售價，因此也成為自住客、置產客入手的好時機。

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東森房屋澎湖安宅加盟店經理陳禹築表示，過去澎湖地區房貸成數本就比本島市中心差一些，而近期銀行放貸緊縮，在澎湖買房申請貸款也更苛刻了，以中古屋為例，除非是收入穩定的公職人員或信用條件特佳，不然普遍只能貸到6成，而這反映出當地房市的2大現象。

陳禹築指出，第一是由於年輕人在澎湖買房較難一次拿出3~4成自備款，因此大多偏好購買預售屋，付款相對輕鬆。第二，房貸緊縮使得買方稍微縮手觀望，進而使中古屋賣方心態鬆動，紛紛下修委售價格，對有自住客、置產客來說，都是個好機會。

陳禹築介紹，許多澎湖年輕人買預售屋，會優先選擇澎南地區，以農地改建地的預售產品為大宗，也就是在地俗稱的「農改建」，最常見的產品規格是地坪50坪、建坪25坪，規劃1層樓的3房2廳2衛，總價親民，約600~750萬元即可入手。此外，澎南地區也是熱門的觀光景點，緊鄰機場，也靠海邊，生活機能不差，並兼具舒適生活環境，頗受年輕人青睞。

陳禹築提醒，「農改建」產品有購買條件資格限制，不是人人都可買，需在澎湖設籍滿2年、名下無房產、一生限一次等等。此外由於國土計畫法新制緣故，預期未來「農改建」產品將越來越貴，建議有需求的消費者盡快購入。

▲澎湖中古屋交易最熱門的位於馬公市區。（圖／東森房屋提供）

而澎湖中古屋交易最熱門的位於馬公市區，吃喝採買方便，買方包括在地有年紀的換屋族、經濟條件較佳的年輕人，而除了在地客之外，由於澎湖科大就位於該區，因此也有不少大學家長購入，買來給小朋友自用，省下4年房租，之後可以脫手，也可以繼續出租當作置產。

陳禹築說，馬公市新華廈成交價落在3字頭，而20~30年中古華廈最常見的坪數規劃為35坪左右的3房，總價約700萬元即可入手，而位於澎科大周邊的物件，學生分租每月租金可達2萬元左右，換算投報率達3.5%水準，比本島市中心高出不少，且入手門檻不高，也因此頗受大學家長們青睞。

▲東森房屋澎湖安宅加盟店經理陳禹築。（圖／東森房屋提供）

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