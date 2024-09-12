8月個人房地合一稅收71.5億　高雄暴漲1.3倍居冠

▲根據財政部統計，個人的房地合一稅收8月高達71.5億元，是該稅上路以來首見連續2個月都突破70億元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市交易價量俱揚，帶動個人房地合一稅收持續增加。根據財政部統計，個人的房地合一稅收8月高達71.5億元，是該稅上路以來首見連續2個月都突破70億元，其中高雄年增1.3倍居冠，信義房屋專家表示，受惠不動產資產價格大漲，繳納較多的房地合一稅帶動稅收增加。

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根據財政部統計顯示，今年8月個人房地合一稅收71.5億元，寫下歷史的單月次高紀錄，同時受到今年房市交易熱絡帶動，7、8月則是首見連續兩個月都衝破70億，同時近期連續5個月房地合一稅收年增率都超過8成，不難看出今年售屋的屋主房價增值可觀，也繳納了高額的房地合一稅。

區域 113 年 8 月 112 年 8 月 年增率 全國總計 71.5 39.3 81.8% 新北市 11.6 6.8 70.3% 台北市 8.0 4.4 81.5% 桃園市 9.9 4.4 125.4% 台中市 12.5 7.6 65.1% 台南市 4.5 3.9 14.6% 高雄市 11.3 4.8 135.9%

▲個人房地合一稅收狀況。資料來源：財政部統計資料庫 單位：億元。（ETtoday製表）

8月個人房地合一稅收王仍是台中市，稅收金額高達12.5億元，其次則是新北是11.6億元，年增7成，而高雄市11.3億元成長幅度六都之冠，達135.9%，桃園市9.9億元，年增125.4%，台北市8億元，年增81.5%，台南市則是4.5億元，年增14.6%。

《樂屋網》發言人洪安怡指出，高雄今年受惠台積電、AI等議題，讓房地合一的稅收持續增長，當中更是有不少的屋主，已經將稅金的金額往成交價疊加，間接導致房價增長，其實並非健康的現象，隨著目前交易速度開始趨緩，如果交易量開始出現明顯萎縮，稅收也可能逐漸往下走。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房價出現大漲，過去一年房市交易量也大，加上房地合一稅2.0改革上路，適用短期高稅率的時間拉長，都帶動房地合一稅收暴增。

曾敬德建議，民眾房地合一稅因為房價漲高，稅負變重時更要聰明節稅，但合法節稅的同時也要注意必須符合相關條件，包括使用6年400萬元免稅額度時，必須要符合連續設籍等條件，避免被國稅局關注。

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