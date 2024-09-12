都是租金惹的禍？　高雄3品牌、6間店一口氣全熄燈

▲高雄永樂餐飲集團2022年在前鎮一心路開設新品牌，旗下有便當店「米米碳燒排骨飯」、火鍋店「村上一小鍋」以及手搖飲「茶哺茶哺」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄永樂餐飲集團2022年在前鎮一心路開設新品牌，旗下有便當店「米米碳燒排骨飯」、火鍋店「村上一小鍋」以及手搖飲「茶哺茶哺」，2023年展店至澄清路，不料突然無預警宣布，3品牌將全部收攤。在地透露，可能是不敵租金、人事成本。

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「米米炭烤排骨飯」、「村上一小鍋」、「茶哺茶哺」都是屬於永樂餐飲國際集團旗下事業，永樂餐飲集團為2022年成立，由具備五星級飯店豐富經歷的專業主廚，帶領團隊研發與把關。該集團2022年首度在前鎮一口氣連開3品牌，位於一心路，2023年再度到三民澄清路循相同模式展店

「茶哺茶哺」已在臉書粉專發出暫停營業聲明，並表示澄清門市、一心門市將分別在9月12日、15日暫停營業，「村上一小鍋」及「米米炭烤排骨飯」2品牌4門市則都將在10月20日暫停營業，也就是說，整個集團3品牌6間分店將在10月全部歇業。

▲一心路、澄清路2商圈，人、車潮都多，消費力也足夠。（圖／記者張雅雲攝）

在地人透露，小火鍋確實CP值不高，可能是租金太高，加上不敵人事成本高漲，雖然沒開多久，歇業也不意外，不過也有在地人覺得便當超好吃，突然收攤相當驚訝。

根據租賃實登公布，永樂餐飲集團2021年承租一心路透天，切割為分3品牌使用，地坪215坪、建坪175.88坪，月租金20萬元。澄清路則是租下3間透天展店，租賃實登未公布，預估租金落在15~20萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，一心路、澄清路2商圈，人、車潮都多，消費力也足夠，以3品牌來說，租金應不算太高，研判可能展店速度過快、裝潢成本高，加上用餐主要客群多為上班族群、周邊住戶，屬於在地品牌，只要食材、人力成本調漲，店家就難以負擔。



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