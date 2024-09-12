台南人氣燒烤店年砸252萬開百坪新店　躍東區店租王

▲近期租賃實價揭露，東區東門路店面7月以月租金21萬元出租，年租金達252萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



東區是台南蛋黃區，台南在地人氣燒烤店「碳酒醉∼酒肉朋友燒烤店」生意超好，從東區起家，7月鎖定東區商圈，從林森路搬到東門路，近期租賃實登揭露，業者年砸252萬元租下新店面，榮登今年東區「租金王」。

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近期租賃實價揭露，東區東門路店面7月以月租金21萬元出租，年租金達252萬元，租期為10年，該店面地坪196.32坪、建坪83坪，換算單坪2529元，為今年東區總價店租王。

▲該店面前身是接待中心，2021年同樣以21萬元承租。（圖／翻攝自Google Maps）

該店面前身是接待中心，2021年同樣以21萬元承租，目前已搬遷。新租客為台南在地人氣燒烤店「碳酒醉∼酒肉朋友燒烤店」，已開店10年，是不少在地人吃宵夜的口袋名單，9月從林森路搬到東門路，即便是搬家，仍吸引老顧客上門嘗鮮。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，東區東門路三段靠近中山高仁德交流道，擁有豐富生活機能和便利交通，商業機能也相當發達，店面單坪租金，每地坪落在1000~2000元左右，以該店承租金額來看，也算符合行情。

▲新租客為台南在地人氣燒烤店「碳酒醉∼酒肉朋友燒烤店」，已開店10年，（圖／翻攝自Facebook／碳酒醉~酒肉朋友燒烤店 ）

蔡裕荏表示，不過東區為台南早期發展生活圈，東門路沿線停車不便，加上大地坪店面不多，門口可做為停車場使用，店門口附近也能停車，對翻桌率高、有做宵夜場的餐飲業非常加分，該商圈一般來說店面空租期也不長。

住商機構大南區協理林祺博表示，東門路沿線店面單坪租金落在1000~1800元，且租約大多簽5~10年長約，近年因疫情影響，區域房東心態也轉變，與其追求創造高租金，有穩定長約、穩定租客相對重要。

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