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台北市最新實價登錄！標準住宅總價2024萬　大樓、公寓全漲

▲▼北台灣房市,台北房市,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲台北房市。（示意圖／記者董美琪攝）

記者黃聖庭／台北報導

台北市最一期實價登錄，5月交易件數1,215件，較4月增幅29.39%；交易總額321.31億元，較4月增幅27.28%；住宅價格指數127.79，較4月上升0.94%。北市府地政局說明，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。

▲▼台北市5月價量動態。（圖／台北市政府提供）

▲台北市今年5月價量動態。（圖／台北市政府提供）

地政局發布5月實價登錄量價動態，台北市交易量共1,215件，較4月939件增加276件，增幅29.39%，較前一年同期884件，增幅37.44%；交易總額為321.31億元，較4月252.45億元增加68.86億元，增幅27.28%，較前一年同期215.08億元，增幅49.39%。

各行政區5月交易量皆增加，增幅最大前三名分別為南港區、中正區、信義區，較4月分別增加119.23%、60.00%、35.80%。

各行政區交易總額依序由中山區48.96億元、大安區45.61億元及內湖區40.84億元位居前3名；總額最少為大同區，僅11.08億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.41倍。交易總額增幅最大為信義區，較4月增加56.01%。

5月全市住宅價格指數127.79，較4月126.60上升0.94%，較前一年同期115.36上升10.77%；標準住宅總價2,024萬元，標準住宅單價每坪64.47萬元。

大樓住宅價格指數135.58，較4月134.15上升1.07%；公寓住宅價格指數118.68，較4月117.81上升0.74%；小宅住宅價格指數125.55，較4月122.59上升2.41%。

關鍵字：房地產台北市交易量實價登錄投資

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