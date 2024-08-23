AMD研發中心確定落腳沙崙、亞灣　房價站穩3字頭

▲超微（AMD）研發中心分別落腳在沙崙、亞灣，帶動區域房價發展。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
超微（AMD）花落南二都，確定於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量，共同推動高雄先進半導體與AI產業生態系，研發中心分別落腳在沙崙、亞灣，帶動區域房價發展，房價已站穩3字頭。
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晶片大廠超微半導體（AMD）將在台灣設立亞洲首座研發中心，台南、高雄皆積極爭取，經濟部已證實花落南二都，台南經發局表示，超微將在沙崙智慧綠能科學城設立資料中心及研發據點，地點在國科會建築大樓，面積約400坪。
而高雄市長陳其邁23日也證實，AMD高雄據點就設在亞灣，希望能透過與國立大學、半導體業者共同合作，發展成AI研發基地。業內人士研判，最有可能的地點就是高軟的宏泰新創大樓。
根據住商不動機構產統計2區5年內新成屋均價，2區都已經站穩3字頭，3年來房價漲幅約10%。
|區域
|位置
|2024 年均價
|2023 年均價
|2022 年均價
|3 年漲幅
|台南
|沙崙
|30.9 萬
|30 萬
|27.9 萬
|10.7%
|高雄
|亞灣
|39 萬
|42.1 萬
|38.9 萬
|-
▲AMD南部設點5年內新屋房價統計。資料來源：高雄實價網、實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）
台南市代銷公會理事長佘光宗表示，沙崙智慧綠能科學城位於歸仁，附近還有三井OUTLET、交通大學台南校區、沙崙K12雙語學校預定地、大台南會展中心、成大醫療創新園區、歸仁棒球場與運動公園等多項建設，建設題材豐富，近年吸引不少購屋搶進。
之前沙崙房價從1字頭漲到3字頭後，置產客開始觀望，買氣出現停滯，近期因限貸令影響，連自住客也受影響，預計等產業實質進駐後，才是帶動該區房價向上發展的關鍵。
住商不動產亞洲新灣區加盟店長江炳賞表示，亞灣目前新案不多，今年新案多位於捷運凱旋站、草衙，比較偏亞灣外圍，拉低均價行情，而真正重量級大案還沒爆發，像是正核心的70期、特貿三，目前都尚未有推案，以70期近期土地成交價格換算，未來開價將站上5字頭，讓區域行情再上攻。
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