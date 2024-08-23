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「超歪樓」商旅整棟3.2億法拍　專家：扶正費用可觀

▲▼ 高雄,法拍,商旅,常客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄後火車站前「常客商務旅館」，被網友封為「超歪樓」商旅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄後火車站前的「常客商務旅館」，因兄妹爭產鬧上法院，還因傾斜被網友封為「超歪樓」商旅，目前已停業，9月12日因「抵押物強制執行」舉行一拍，底價3.2億元。專家指出，整棟建築物要拉正處理費用可觀，加上產權問題還在法院訴訟中，恐怕會不斷流標。

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「常客商務旅館」位於三民區九如路，遭拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行，債權人為陽信銀行，該商旅地坪118.8坪、建坪1214坪，屋齡36年，為地上11樓建築，底價3.2億元，換算地價269.3萬元，9月12日將舉行一拍。根據法院筆錄，已無對外營業，前後門也被用鐵皮遮擋。

該商旅前身為「益大商務旅館」2021年曾爆出兄妹因爭家產，還找來黑道上門砸店的糾紛，後來因產權問題鬧上法院，還在訴訟中，而今年也因整棟大樓傾斜，壓到隔壁辦公大樓，而引起網友大幅討論，被封為「超歪樓」商旅。

而根據實登揭露，該商旅2020年曾有成交紀錄，總價5800萬元，土地持分移轉面積為1/2，同時備註為特殊關係間交易。

商旅 位置 價格 法拍日期 現況
常客商務旅館 九如路 3.2 億 2024/9 一拍
微風商旅 五福路 2.2 億 2023/3 三拍拍出
英迪格飯店 中山路 20 億 2021/11 應買到期

▲高雄近3年法拍商旅。資料來源：寬頻房訊。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據寬頻房訊統計，高雄近3年遭法拍的飯店、商旅僅3棟，分別為鹽埕區「微風行旅」，2023年以2億2785萬元拍出，已有商旅承租，另一棟為新興區「英迪格酒店」，所有人為李方酒店集團，2021年11月30流標後，就消失在法拍市場。

美家站前資產管理有公司店東才毓仁表示，九如二路鄰近高雄火車站後站，目前附近71期重劃區商五土地成交價落在160~180萬元，若以九如路上的地價來看，也有120~130萬的行情。

▲▼ 高雄,法拍,商旅,常客 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九如二路鄰近高雄火車站後站，近期不少過往難成交的高總價物件開始釋出。（圖／記者張雅雲攝）

才毓仁指出，高雄受惠台積電效應，近期有不少中北部客對整棟商旅有興趣積極看屋，多半是看好未來高雄產業進駐後的人口紅利，主要將整棟商旅改建，做為宿舍使用，隨需求浮現，近期不少過往難成交的高總價物件開始釋出，不但詢問度增高，也陸續出現成交。

徐華辰分析，該商旅整棟建築物肉眼可見向隔壁棟大樓傾斜，2棟建築物頂端幾乎快貼在一起，雖無立即危險，若要拉正處置費用很可觀，加上爭產問題法院訴訟中，整起產權糾紛還在風口浪尖上，恐怕誰都不想標下承擔點交風險。

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關鍵字：高雄法拍商旅常客寬頻

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