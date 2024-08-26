打房限貸房價走勢成謎　建商吐苦水「看不見的最貴」





▲根據營造工程物價指數(CCI)計算平台顯示，營建業中大宗的預拌混凝土指數，自2022年開始飆漲破百，到7月止仍在10年高點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房價無下跌跡象，央行要求銀行提出到2025年底的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，出此重手，就是要避免資金持續流入不動產市場，進而讓房市降溫，但實際上有業者吐苦水，土地原料當然最貴，但另外看不見的成本如電線、電纜最高漲幅也到7成。

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根據營造工程物價指數(CCI)計算平台顯示，營建業中大宗的預拌混凝土指數，自2022年開始飆漲破百，到7月止仍在10年高點，而其他材料如電線電纜指數、高密度聚乙烯管等指數，也未見降溫，都是10年高點，惟鋼筋指數有走緩趨勢，為近4年新低。

▲營建物價指數漲幅表。

而建築市場日益變化與成本不斷上升的背景下，住戶面臨風災、地震等不可控的天候因素，這些看不見的成本也是社區房價保值的重要關鍵。以台中來說，不少建商也有感於房屋單價提高，祭出相對應的建材、工法因應。

代銷業者就表示：「當市場上74環線內單價突破5字頭、6字頭時，購屋族端著總價『全市找屋』，若建商不提供相對應、符合單價的建材配備，確實容易在比價效應下喪失競爭力，加上現代網路科技發達，建商的口碑、品質都有相當透明的資訊可查找，品牌的重要性也日益提升。」

據了解，如舜元建設旗下的甲級營造廠順億營造，在「舜元境朗」一案中，針對頂樓和一樓景觀區的防水問題選用最高標準戶外防水材料「高性能聚脲樹脂」這種材料能有效應對天候酸雨和植物根系對防水層的侵蝕，從而延長鋼筋混凝土的使用年限，並大幅降低後續的維護成本。





▲購屋族端著總價全市找屋，若建商不提供相對應、符合單價的建材配備，容易在比價效應下喪失競爭力。（圖／記者陳筱惠攝）

寶璽旗下的睿嚮建設首案「睿嚮大涵」包括鋼筋、水泥、冷熱給水管、排水管等原料皆採用股票上市公司的台灣大廠，穩定品質。麗晨建設則是仰賴母公司晨禎營造的資源優勢，提前採購發包並整合大宗物料如鋼筋、混泥土、衛浴設備和金屬材料等，建案導入BIM系統，在動工前就能找出最佳方案或進行修正，避免預算浪費與工期延誤。

對此《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「目前在銀行滿水位風波下，重傷的中古屋市場相對明顯，但預售市場後況在美國降息預期，市場資金再顯樂觀，且台商資金解禁不動產的活水到來，預售市場不算重災區，若無重大政策或意外，不無機會持續見到預售市場帶領價量向前衝。」

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