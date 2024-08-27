墾丁「冒煙的喬」還沒正式熄燈　屋主秒開2.8億求售

▲知名連鎖餐廳「冒煙的喬」主打美墨料理，日前才剛宣布只營業到9月1日，屋主秒開2.8億元求售。（圖／翻攝自Facebook／冒煙的喬-墾丁大灣店Smokey Joe's kenting (墾丁大灣店)）

記者張雅雲／高雄報導

知名連鎖餐廳「冒煙的喬」主打美墨料理，在台中跟高雄共有7間據點，2003年進駐恆春半島，至今已有21年，是不少觀光客必去的餐廳，沒想到大灣店驚傳熄燈，日前才剛宣布只營業到9月1日，屋主秒開2.8億元求售。

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「冒煙的喬」在台中、高雄、屏東等地共開有7家分店，2003年進軍墾丁，至今已21年，舊址原本在墾丁福華飯店，後來擴大經營，搬遷到大灣路上，招牌的美墨料理一直是墾丁最受觀光客歡迎的熱門餐廳。

不料店家日前無預警在臉書粉專宣布只營業到9月1日，不少用餐過民眾都十分不捨，從小去到大的墾丁老店又少一間。

▲墾丁大街、大灣路物件交易不多，一部分是屋主當成收租金雞母惜售，另一部分是釋出的物件非常「挑人買」。（圖／記者張雅雲攝）

近期屋主秒開2.8億元銷售，並同步開出月租金50萬元重新招租，引發市場關注。負責銷售的永義房屋光華四維加盟店經紀人洪維廷透露，該物件直接面對海景，步行可到墾丁大街夜市、大灣沙灘，墾丁海水浴場等，氣氛相當悠閒，「冒煙的喬」月租金為45萬元，適合當成民宿、餐廳使用。若以租金換算，投報率約2%。

根據實登，該店地坪216.16坪、建坪490坪，屋齡11年，為地下1樓、地上3樓透天，2015年曾有總價2.3億元的交易紀錄，為恆春鎮歷史次高交易總價。而該物件沒有租賃實登紀錄。

屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華指出，墾丁屋齡偏高，動輒40年起跳，且墾丁大街、大灣路物件交易不多，一部分是屋主當成收租金雞母惜售，另一部分是釋出的物件非常「挑人買」。

▲不少民眾到墾丁必逛墾丁大街夜市，附近就是大灣沙灘，墾丁海水浴場等，氣氛相當悠閒。（圖／記者張雅雲攝）

像是最知名的墾丁大街就位於墾丁路、具面海優勢的大灣路，店家林立，大多1樓當店面，2樓以上做為民宿使用，根據實登，近3年墾丁路、大灣路均沒有成交物件，墾丁路巷內透天地坪單價約70~75萬元。目前墾丁大街銷售中透天，地坪單價約110~120萬元。

楊信華指出，該物件在墾丁屬於特殊物件，大地坪、屋齡僅約10年，加上總價破2億元，買家客層較受限，此外，目前租金開價50萬元，只有大型連鎖品牌租客較有意願進駐，也會拉長待售、待租期。

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