銀行雨天收傘痛苦加劇　全台10區「要搶錢又搶房 」

▲新竹縣竹北市總銷戶數逾3千戶，卻僅有600戶待售量，待售率為17%，有錢也不一定買得到。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

近期央行頻頻請各大銀行「喝咖啡」，讓購屋族有感雨天收傘的痛苦，據業者統計，未來民眾想購置新屋，有10大難買區，包含新竹竹北、台中西屯、新北板橋等，在這些地區購置新房，除了得向銀行搶「錢」，可能還得與別人一同搶「房」，大大提高買房難度。

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據《591新建案》統計六都、新竹縣市新案銷售狀況，在待售率前10低區域中，最低的新竹縣竹北市總銷戶數逾3千戶，卻僅有600戶待售量，待售率為17%，換算下來平均每10戶裡只有不到2戶在賣。

《591新建案》畢務潔分析：「待售量反映一地賣壓高低，以這幾年房市之熱，即便建商卯起來獵地及蓋房，仍無法滿足市場胃口，部分區域更苦於素地稀少，推案量能下降，如今又碰上房貸拉警報，可預期未來『缺錢、缺房、缺土地』的情形將更加嚴峻。」

▲全台最難買房10區。

以新竹縣竹北市來看，關鍵就在於當前縣治、高鐵等精華區域內，地主惜售使業者無地可買，加上建商轉向外圍開發，導致整體推案進入真空期，現在即便當地民眾口袋深，還不一定有機會能買到新房。



另外以台中市西屯區來說，即便新案單價已高達6字頭，但由於建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。此外，榜上唯一房價在2字頭的梧棲區，在大量投資客、首購族湧進追捧，加速線上個案去化，成功搶占一席之地。

▲台中市西屯區建商大打總價戰，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。（圖／記者陳筱惠攝）

台中在地房仲謝兒政就感嘆：「近期以西屯區來說，不少中古屋面臨貸款排隊的問題，不少銀行揭露要到第四季才有額度，銀行團基本上也無能為力，所以現在買方必須有實力，不僅要多備自備款，且條件背景工作等皆很重要，也讓市場上呈現貴又難買的畸形發展。」

而新北市以全台推案最高稱霸，上榜的板橋及淡水供給雙雙破萬戶，待售率卻相當亮眼，主因還是在於雙北源源不絕的購屋客支撐所致，如板橋挾著蛋黃區優勢，即便均價已達7字頭，每每有新案公開時買方仍是絡繹不絕。

此外，供給高達1.5萬戶的淡水，主要是來自於前幾年大型造鎮案所致，不過近期在房價優勢且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。

▲供給高達1.5萬戶的淡水，主要是來自於前幾年大型造鎮案所致，不過近期在房價優勢且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。（圖／資料照）

值得注意的是，排名第6的桃園八德區，近期隨著周邊桃園區、中壢區房價高漲，在比價效應下不少首購族選擇以時間換取空間，目前重劃區內2、3房等自住型產品已有供不應求現象，估計將持續推升價格走高。

最後兩名則由高雄拿下，排名第9的楠梓區自搭上台積電列車後，瞬間躍居為全台房市明星，當前除了建商積極插旗獵地，四面八方的投資客大軍更成為當地建案的「票房保證」；另外三民區則是機能成熟的蛋黃區，長期以來買氣穩定新案已有供不應求的跡象出現。

而近期銀行鬧錢荒讓市場滿城風雨，對此畢務潔表示:「新成屋及中古屋在簽約後立即得面臨申貸問題，假如已購客自備款不足或自身信用瑕疵，在如今銀行『雨天收傘』的態勢下，輕則多跑幾家銀行、重則面臨解約賠償都有可能，可說是首當其衝的族群。」

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