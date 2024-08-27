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銀行雨天收傘痛苦加劇　全台10區「要搶錢又搶房 」

▲▼竹北高鐵,竹北房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹縣竹北市總銷戶數逾3千戶，卻僅有600戶待售量，待售率為17%，有錢也不一定買得到。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

近期央行頻頻請各大銀行「喝咖啡」，讓購屋族有感雨天收傘的痛苦，據業者統計，未來民眾想購置新屋，有10大難買區，包含新竹竹北、台中西屯、新北板橋等，在這些地區購置新房，除了得向銀行搶「錢」，可能還得與別人一同搶「房」，大大提高買房難度。

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據《591新建案》統計六都、新竹縣市新案銷售狀況，在待售率前10低區域中，最低的新竹縣竹北市總銷戶數逾3千戶，卻僅有600戶待售量，待售率為17%，換算下來平均每10戶裡只有不到2戶在賣。

《591新建案》畢務潔分析：「待售量反映一地賣壓高低，以這幾年房市之熱，即便建商卯起來獵地及蓋房，仍無法滿足市場胃口，部分區域更苦於素地稀少，推案量能下降，如今又碰上房貸拉警報，可預期未來『缺錢、缺房、缺土地』的情形將更加嚴峻。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台最難買房10區。

以新竹縣竹北市來看，關鍵就在於當前縣治、高鐵等精華區域內，地主惜售使業者無地可買，加上建商轉向外圍開發，導致整體推案進入真空期，現在即便當地民眾口袋深，還不一定有機會能買到新房。

另外以台中市西屯區來說，即便新案單價已高達6字頭，但由於建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。此外，榜上唯一房價在2字頭的梧棲區，在大量投資客、首購族湧進追捧，加速線上個案去化，成功搶占一席之地。

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市西屯區建商大打總價戰，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。（圖／記者陳筱惠攝）

台中在地房仲謝兒政就感嘆：「近期以西屯區來說，不少中古屋面臨貸款排隊的問題，不少銀行揭露要到第四季才有額度，銀行團基本上也無能為力，所以現在買方必須有實力，不僅要多備自備款，且條件背景工作等皆很重要，也讓市場上呈現貴又難買的畸形發展。」

而新北市以全台推案最高稱霸，上榜的板橋及淡水供給雙雙破萬戶，待售率卻相當亮眼，主因還是在於雙北源源不絕的購屋客支撐所致，如板橋挾著蛋黃區優勢，即便均價已達7字頭，每每有新案公開時買方仍是絡繹不絕。

此外，供給高達1.5萬戶的淡水，主要是來自於前幾年大型造鎮案所致，不過近期在房價優勢且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。

▲▼ 淡海新市鎮,淡水房市,淡海房市,新北淡水,新北淡海,淡海新市鎮房市。（圖／台灣房屋提供）

▲供給高達1.5萬戶的淡水，主要是來自於前幾年大型造鎮案所致，不過近期在房價優勢且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。（圖／資料照）

值得注意的是，排名第6的桃園八德區，近期隨著周邊桃園區、中壢區房價高漲，在比價效應下不少首購族選擇以時間換取空間，目前重劃區內2、3房等自住型產品已有供不應求現象，估計將持續推升價格走高。

最後兩名則由高雄拿下，排名第9的楠梓區自搭上台積電列車後，瞬間躍居為全台房市明星，當前除了建商積極插旗獵地，四面八方的投資客大軍更成為當地建案的「票房保證」；另外三民區則是機能成熟的蛋黃區，長期以來買氣穩定新案已有供不應求的跡象出現。

而近期銀行鬧錢荒讓市場滿城風雨，對此畢務潔表示:「新成屋及中古屋在簽約後立即得面臨申貸問題，假如已購客自備款不足或自身信用瑕疵，在如今銀行『雨天收傘』的態勢下，輕則多跑幾家銀行、重則面臨解約賠償都有可能，可說是首當其衝的族群。」

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關鍵字：難買區購屋房價飆漲銀行貸款買房困難房價雨天收傘房市全台有錢買不到

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