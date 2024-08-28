「日本版NET」3年後回歸高雄　首店搶賺楠梓漢荷包

▲來自日本的「思夢樂」在台開業27年，在台灣擁有43家分店，首回歸分店選在楠梓高大特區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

來自日本的「思夢樂」在台開業27年，在台灣擁有43家分店，不僅價格實惠，還能購買到與日本同步販售的獨家商品，多年前最後一家店撤出高雄後，一店不留，首回歸分店選在楠梓高大特區，專家估看準1優勢，月租金約25萬元。

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台灣平價服飾連鎖品牌競爭激烈，來自日本的「思夢樂」，1997年首度登台，根據「思夢樂」官網顯示，在日本共有1417間分店，台灣目前共有43家，自從2021年高雄最後一家五甲店撤出後，全台最南的分店目前僅到台南。

日前有眼尖的在地人發現，「思夢樂」自從3年前撤出後，今年首度回歸高雄，地點就選在楠梓的高大特區，雖還在裝潢中，但是超大招牌已經掛上，不少在地民眾相當期待開幕。

▲楠梓高大特區受惠台積電將進駐，發展愈來愈熱絡，加上人口不斷移入，也成為重點品牌展店的熱點。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於德中路，據了解，佔地面積約845.8坪，地主為台糖，在地仲介預估，該地月租金約為25萬元。住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，楠梓高大特區受惠台積電將進駐，發展愈來愈熱絡，加上人口不斷移入，也成為重點品牌展店的熱點。

高大特區為新重劃區，附近有中山高中，還有家樂福、全聯、星巴克等大型連鎖品牌，東高大特區如藍昌路、藍田路商家林立，已形成熱鬧商圈，店面月租金單坪約2000元。

▲高大特區以高雄大學為核心，西高大特區區段還有不少素地，租金相對較低。（圖／記者張雅雲攝）

德中路屬於西高大特區，區段還有不少素地，若採純租素地，承租方自行興建建物的租地自建模式，土地租金單坪約300元，若是興建完成的店面，單坪租金則落在1000~1100元。

蔡岳霖分析，高大特區以高雄大學為核心，新案也多規劃2~3房首購大樓，吸引年輕首購族群移入，人口紅利帶動區域新品牌不斷進駐，東高大特區人口進駐快，大塊素地租金已經起漲，「思夢樂」位於西高大特區，蔡岳霖說：「租金相對較低，加上面積夠大並設有大型停車場，也方便高雄開車族開車購物，吸引連鎖品牌陸續進駐。」

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