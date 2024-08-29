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H1住宅開工量年減2成　新北衰退7成最劇烈

▲▼ 工地,缺工,營建業,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲上半年全台住宅開工量年減21%，為近6年來同期最低。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

上半年全台住宅開工量年減21%，為近6年來同期最低，進一步觀察六都，其中以新北下降7成最多，而台北市不減反增逾2成。專家分析，新北餘屋量較大，建商專注銷售手上庫存，台北則以都更危老為主，大多會即時開工。

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觀察內政部資料，上半年全台純住宅開工量約5萬2712宅，與去年同期相比減少21.8%，同時為近6年來同期最低，回到疫情前2019年水準。

觀察六都，新北、台南呈明顯衰退。其中，新北上半年開工量僅3575宅，不僅年減幅高達71.6%，也創內政部自2009年有統計以來同期新低，而台南年減幅高達49.1%，近乎腰斬。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近6年全國暨六都上半年住宅開工量（單位：宅）。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，建商申領建照後需半年內開工，且可展延3個月，因此開工量反應半年前至9個月前的新案市場狀況，當時適逢《平均地權條例》修法通過，加上建商專注銷售餘屋，致使開工量驟減。

至於新北量縮最明顯，徐佳馨分析，疫情後建商推案集中於新北市第一環以及與淡水、新店等行政區，上述區域餘屋量供給大，建商較專注於銷售，致使延後開工情況嚴重。

至於台北市不減反增26%，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，主要由都更、危老案件為主，由於都更流程曠日廢時，若順利整合且無其他因素干擾，大多會即時開工。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，上半年開工量縮，主要還是去年同期基期偏高，此外當前缺工狀況依舊，多少有造成建案延後開工，不過另一方面，由於銀行放款更加緊縮，建商擔心建融被收回，延後開工狀況可能會好一些。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

關鍵字：住宅建案開工供給動工住商不動產大家房屋賴志昶徐佳馨

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