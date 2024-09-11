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南台灣科技S廊帶房市熱！低基期優勢＋SGS檢驗「潤鴻日研」受矚目

▲南台灣科技S廊帶房產市場熱！低基期優勢＋SGS檢驗「潤鴻日研」受矚目。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

全面智慧化的時代來臨！總統賴清德於近期提出，台灣最先進的產業會往中南部移動，AI等相關產業會陸續進駐高雄，而護國神山台積電加碼第三座2奈米廠環評通過，投資高雄抵定，成為勢不可擋的現在進行式。距台積電楠梓產業園區約15分鐘車程的仁武產業園區，被定位為高雄科技S廊帶上的重要據點，仁武產業園區因應半導體產業轉型，優先引進航太科技、半導體等高科技核心產業鏈，成為離高鐵最近的台積電供應鏈之一。

▲▼仁武產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼財經專家汪潔民分析，仁武產業園區陸續建設中，優先引進航太科技、半導體等高科技核心產業鏈，是科技S廊道核心。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼潤鴻日研,財經專家,汪潔民。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家汪潔民分析，仁武產業園區到左營的科學園區是整個科技S廊帶裡面的核心，「這邊產值絕對超過 2,500 億，甚至接近 3,000 億的產能，是全臺灣成長速度最快的科學園區。而台積電要走入埃米計畫，埃米計畫是目前台積電最重要的一環，勢必會吸引更多台積電的重量級設備廠商在附近尋找基地來做生產。而台積電的東門可直達仁武產業園區，是台積電第一環，成為許多供應鏈廠商的首選之地。」

仁武產業園區鄰近國道一號與國道十號雙國道系統，隨著產業轉型加上交通利多之下，連續13年人口數正成長，連帶的也帶動當地的居住剛性需求。區域內的澄德特區約10-15分鐘到高雄漢神巨蛋、左營高鐵，未來園區南路完工後，大約8分鐘即可抵達台積電高雄廠。一旁八德、仁雄商圈生活機能完善，全齡化教育和醫療環境，吸引都會新貴與科技業工程師。

▲▼高雄市立仁武區灣內國民小學。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼澄德特區鄰近國道一號與國道十號雙國道系統，全齡化教育、休憩公園綠地和醫療環境，吸引都會新貴與科技業工程師。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高雄草潭埤滯洪池。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家汪潔民表示，澄德特區仍處於房價起漲點，未來發展是值得期待。「我們看因為台積電而漲的，大家第一想到就是南科跟這個竹科。從 2017、2018 年算起到現在，竹科的房價漲幅已經超過 6 倍，南科的房價也漲了 5.4 倍，楠梓2019 年平均房價是 12.5 萬，現在已經喊到 5 字頭，大概是漲幅 4 倍。所以可以看到一個台積電周圍的房地產，勢必會產生輻射效應。」

▲▼高雄仁雄商圈,澄德特區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼澄德特區鄰近八德、仁雄商圈生活機能完善。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高雄仁雄商圈,澄德特區。（圖／記者姜國輝攝）

澄德特區內的建案「潤鴻日研」，是少數找來SGS，從施工就開始檢驗，被稱為是台積電概念宅受到關注。SGS Taiwan顧問梁惠銘表示，「我們接受客戶的委託後，會對生產流程進行評估，找出他關鍵的風險點進行查核，確認他符合設計的標準。比如說混凝土打完的時候，你不知道鋼筋綁的正不正確；浴室瓷磚貼在完的時候你並不知道防水完不完整，什麼時候會知道，地震來時、樓上漏水的時候你才會知道，所以SGS檢驗就是要確保每一個建築環節的品質。」

▲▼潤鴻日研。（圖／業者提供）

▲▼潤鴻日研找第三方檢驗單位把關建築品質，交屋後住戶都會有一本專屬的建物生產履歷。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼潤鴻日研,南台灣科技S廊帶,仁武產業園區,澄德特區,SGS結構檢測。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼SGS Taiwan顧問,梁惠銘。（圖／記者姜國輝攝）

▲SGS Taiwan顧問梁惠銘。（圖／記者姜國輝攝）

專案經理施政任表示，「自己的營造廠其實可以很好地去監控整個營造品質，不過潤鴻建築對於這件事情有不一樣的看法。為什麽還要再去找一個第三方的SGS，其實就是為了要去自我檢核。潤鴻日研是台積電概念宅，除了在整個建材的配備上給到非常的有誠意，而且科技人想要的就是認證，有很好的一個保障，我們除了給出了SGS的防水驗證之外，同時也是高雄少數請到大信防水團隊，來做10年防水保固的個案。」

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼潤鴻日研15坪到38坪的一房至三房產品，符合不同客群需求。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼潤鴻日研,南台灣科技S廊帶,仁武產業園區,澄德特區,SGS結構檢測。（圖／記者姜國輝攝）

施政任也提到，這個案子是潤鴻建築在高雄的第一案，仁武這個地方是高雄近幾年人口持續成長的一個地方。「產品規劃上，我們從15坪到38坪的一房至三房產品都有，能符合不同客群需求。我們的車位都是平面車位，而且都有EMS的系統，也符合未來整個市場的趨勢。」

台灣是地震的高風險國家，房子有SGS結構查證，是你我生命安全的第一道防線。潤鴻日研一如半導體對品質管控的要求，公開透明建物生產履歷，是給消費者的安心保證。

▲▼潤鴻日研,南台灣科技S廊帶,仁武產業園區,澄德特區,SGS結構檢測。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼專案經理施政任表示，潤鴻日研區段優渥，交通四通八達。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼潤鴻日研,南台灣科技S廊帶,仁武產業園區,澄德特區,SGS結構檢測。（圖／記者姜國輝攝）

【潤鴻日研】
仁武正核心・近取台積電
貴賓專線｜07-371-5828
接待中心｜高雄市仁武區京吉一路65號
即刻預約｜https://bit.ly/3AStISH

關鍵字：科技高雄台積電澄德特區建案移居宜居SGS

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