家門口有排泄物　屋主一看驚見「拉屎男」蹲地解放畫面瘋傳

▲屋主一看監視器畫面才發現,有陌生男子在他家門口大便。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

美國肯塔基州一名屋主發現家門口出現排泄物,起初以為凶手是貓,但一看監視器畫面後發現,這一切居然是陌生男子搞的鬼。這起事件的影片正在網路上流傳,可見這名男子以不慌不忙的速度到住家前門台階上,接著蹲下身體排便。

紐約郵報報導,屋主吉姆(Jim,化名)第一次發現前門有排泄物時,還以為是貓屎,並未多想,就自行把環境整理乾淨。但直到他確認監視器畫面的時候才發現,原來是一名男子在他家門口大便,甚至還撒尿在門口地墊上。

EXCLUSIVE: You've heard of porch pirates, but what about porch *poopers? Right now, LMPD is looking for one man who has been pooping on one homeowner's porch multiple times this week - for no reason. My report, below. @wave3news pic.twitter.com/r7xgcSnUxK