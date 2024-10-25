家門口有排泄物　屋主一看驚見「拉屎男」蹲地解放畫面瘋傳

▲屋主一看監視器畫面才發現，有陌生男子在他家門口大便。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯塔基州一名屋主發現家門口出現排泄物，起初以為凶手是貓，但一看監視器畫面後發現，這一切居然是陌生男子搞的鬼。這起事件的影片正在網路上流傳，可見這名男子以不慌不忙的速度到住家前門台階上，接著蹲下身體排便。

紐約郵報報導，屋主吉姆（Jim，化名）第一次發現前門有排泄物時，還以為是貓屎，並未多想，就自行把環境整理乾淨。但直到他確認監視器畫面的時候才發現，原來是一名男子在他家門口大便，甚至還撒尿在門口地墊上。

EXCLUSIVE: You've heard of porch pirates, but what about porch *poopers? Right now, LMPD is looking for one man who has been pooping on one homeowner's porch multiple times this week - for no reason. My report, below. @wave3news pic.twitter.com/r7xgcSnUxK — Ward Jolles (@wardjolles) August 30, 2024

依據影片，這名男子身穿紅色上衣、深色短褲以及襪子，並未穿鞋，以不慌不忙的速度到住家前門台階上，然後蹲下身體排便。令吉姆感到驚恐的是，這名男子早在前幾天就來過他家附近偷看。

吉姆稱，他從未見過這名男子，也不清楚為何對方要這樣做。當這名男子又一次出現在他家門口時，吉姆試著跟他對質，但當吉姆走到前門的時候，對方已經離開；還有一次男子又來到他家門口，拍打前門之後逃跑。

吉姆說，此人並無暴力傾向，也沒有企圖強行闖入屋內，但這令人感到不安煩擾。當地警方已介入調查此案，並稱已收到多起投訴。