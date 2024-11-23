台中千萬宅3區找得到　西屯、北屯都入榜

▲台中市總價千萬元內的住宅交易量，西屯區、北區、北屯區位居前三，尤其是台中世貿、一中商圈、太原車站周邊。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

小資族買房預算成為一條界線，業者彙整台中市總價千萬元內的住宅交易量，西屯區、北區、北屯區位居前三，尤其是台中世貿、一中商圈、太原車站周邊，住宅每坪平均單價30萬元有找，且生活機能優秀，相當適合預算較低的首購、小資族購屋。

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千萬宅以888件成交量拿下第一的西屯區，區域內的「台中世貿商圈」，不僅是文教區，更可找到許多總價在1000萬元內的住宅。永義房屋中科福林福順加盟店經理賴佶毅表示：「台中世貿與東海大學、中科園區僅一路之隔，商圈內多為住宅區，附近也有台中榮總等大型醫院，且未來捷運藍線澄清醫院將會在此設站，七期也會有新道路延伸到台中世貿周邊，交通發展可期。」

賴佶毅補充：「台中世貿商圈內物件屋齡約30年左右，以中古大樓、透天厝居多，每坪平均單價25-30萬元左右，總價千萬內就能買到2-3房的產品，吸引附近任職的教職、醫護、小資族群在此購屋。」

▲一中商圈一帶可說是食衣住行育樂都能滿足，因開發早、屋齡較久造就親民房價，相當適合追求生活機能的小資、首購族置產。（圖／業者提供）

另外，台中北區以881件拿下千萬宅年成交量第二，永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出：「北區人口密度位居台中之冠，人口眾多造就生活機能完備，特別是一中商圈一帶，半徑一公里內學校、醫院、百貨公司、公園皆備，可說是食衣住行育樂都能滿足，因開發早、屋齡較久造就親民房價，相當適合追求生活機能的小資、首購族置產。」

郭誌蘭分析，一中商圈內中古屋齡約30-40年以上，每坪平均單價20-40萬元，價格差距大的主因，來自物件的屋況及是否有維護、裝修。整體來說，優秀生活機能加上親民房價，物件幾乎是一釋出就會秒殺。

▲台中千萬宅第三名分布於太原車站周邊。（圖／資料照）



「北屯區」以697件成交量拿下台中千萬宅第三名，永義房屋北屯敦富捷運加盟店長陳彥融解釋：「太原車站地理位置佳，開車約10鐘，往北可到美式大賣場，往西是崇德商圈，往南則是LaLaport商場、一中商圈，往東還可以上快速道路，且緊鄰單元13，未來發展性強，讓車站附近的房價與需求不斷上漲。」

陳彥融說明，「太原車站」附近中古屋每坪平均單價約25萬元，屋齡約在25-30年左右，相對其他區域的千萬宅屋齡較年輕，適合預算較低的首購族，區域內中古屋幾乎是供不應求，千萬元內能買到3房加車位的電梯大樓，在台中市區相當稀有。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示：「在房價高漲的年代，1000萬元有找的中古屋CP值高，對於首購、小資族相當有吸引力，建議民眾，若目前受限預算、未來有換屋規劃，可優先考慮屋齡較高的物件，此類型產品往往位居市區，因開發較早，生活機能完善，保值效果佳。若未來有換屋需求，也較易脫手。」

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