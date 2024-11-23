「新北信義計畫區」房價穩　在地房仲：打房後委售量未增

▲擁「新北版信義計畫區」美名的新莊副都心，房價表現強勢。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

擁「新北版信義計畫區」美名的新莊副都心，房價表現強勢，今年多個預售案成交站上8字頭。在地房仲表示，該區新案供給量少，央行9月打房後，中古房價沒有下降跡象，估這樣量縮價穩格局會維持半年，之後則要進一步觀察政府政策。但不論大環境如何變化，剛需自用客終歸要買房，而副都心就是非常好的選擇。

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新北市新莊區近年房價表現強勢，尤其是區內最廣為人知的副都心，今年有多個預售案站上8字頭。東森房屋新莊副都心加盟店東林平川表示，副都心整體開發量達7成，開發相對飽和，近年新案供給不多，選擇稀少，加上推案又以小坪數產品居多，使得8字頭新高價陸續出現。

林平川進一步表示，政府在去年8月推出新青安方案，房市一片看漲，在新莊副都心出現「爭先恐後」的現象，預售、中古市場都是如此，使得房價墊高。

然而，央行在今年9月祭出第七波選擇性信用管制，重拳打房。林平川觀察：「副都心成交量也下滑，買方呈現觀望，但相對地賣方也在觀望，有些屋主甚至暫時不賣了，在一正一負之下，整體委售量並沒有增加的現象。而價格方面，也沒有出現降價跡象，有些屋主甚至覺得市場供給變少，加價上去給買方來砍。」

▲央行打房後，新莊副都心委售量沒有增加，房價也沒有下降趨勢。（圖／東森房屋提供）

林平川認為，央行第七波打房的效果如何，可能需要半年的時間發酵，這段時間到農曆年，大致上就是呈現量縮價穩格局。至於半年後房市怎麼走？他認為：「這就看政府是否祭出第八波打房，或是祭出救房市的相關政策，這實在說不準。」

不過，不論大環境如何變動，對於有剛性需求的自住客來說，終究還是要買房，林平川說：「新莊副都心絕對是相當棒的選擇。」

林平川介紹，新莊副都心的交通便利，開車連接國道一號、北二高、64和65快速道路、環北快速道路，捷運部分則有機場捷運、新蘆線、以及未來的環狀線，可輕鬆通往台北市士林、大直，是一項建設大利多。

此外，新莊副都心內4成比例為商業區，發展成熟，不少辦公大樓提供就會機會，支撐當地房市，又有宏匯廣場等商業機能，且街道環境舒適，因此也被稱為「新北板信義計畫區」，是許多人的購屋首選，該區除了三蘆、新莊一帶的在地客，也吸引許多台北市來的首購族，比例達2成以上。

林平川指出，新莊副都心的中古社區屋齡幾乎不超過10年，以5~10年的社區大樓來說，成交單價約落在58~70萬元，大坪數物件買得到5字頭，中小坪數基本上已站上6字頭，2房總價約2000~2500萬元。

▲東森房屋新莊副都心加盟店東林平川。（圖／東森房屋提供）

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