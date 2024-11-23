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狂粉掛3層樓布條　用終身手機保貼換周董門票

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲想看演唱會的「周董狂粉」祭出各種方式換票，嘉義有超狂通訊行直接掛出高達3層樓的廣告看板，宣布老闆徵求演唱會門票。（圖／翻攝自Facebook／嘉義多一點）

記者張雅雲／高雄報導

周杰倫大巨蛋演唱會門票10月開賣，陸續出現想看演唱會的「周董狂粉」祭出各種方式換票，嘉義有超狂通訊行直接掛出高達3層樓的廣告看板，宣布老闆徵求演唱會門票，送手機玻璃貼終身免費，網友笑稱「門票只是幌子，想要的是廣告效果。」

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周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，一開賣售票網站就塞爆，沒幾分鐘票就賣光，不少粉絲崩潰，有網友在臉書社團《嘉義多一點》PO出一張照片，照片中的嘉義通訊行直接掛出高達3層樓的廣告看板，宣告「老闆想去看，徵求周杰倫演唱會門票，送你手機玻璃貼終身免費。順便徵門市人員。」

PO文一出，引來不少網友議論紛紛，有網友笑稱「不是你的終身，是這間店的終身。」、「送哀鳳手機可能有機會，送保護貼，一點都不大器。」也有網友認為「跟人不跟機還蠻划算的。」有民眾直言「門票只是幌子，老闆想要的只是廣告效果。」

▲▼嘉義市,嘉義, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲民族路商圈離最知名文化夜市也不遠，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

該通訊行今年搬到位於嘉義市東區吳鳳北路、民族路口，在地仲介預估，該店位於1樓邊間，月租金約落在6~8萬元，徵求廣告一出，在當地掀起一陣討論。

東森房屋嘉義嘉商加盟店經理曾世文表示，該店位於嘉義市鬧區，屬於民族路商圈，離嘉義最知名文化夜市也不遠，吳鳳北路、民族路沿線商家林立，商業機能相當發達，區域以透天店面為主，屋齡起碼40年起跳，地坪約20~30坪，1樓月租金約4~5萬元。

曾世文表示，該店是嘉義當地通訊行老店，以保護貼100元換算，單純以門票原價票價1880至6880元來看，換19~96張保護貼就回本，說不定也有人願意交換。

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關鍵字：周杰倫演唱會門票通訊行嘉義店面

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