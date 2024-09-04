ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

美房價創新高！　年增5.4％

▲▼美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲美國房價居高不下。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

即使房貸利率持續上升，美國房價依然創下新高。根據27日發布的數據，「S&P CoreLogic Case-Shiller」美國全國房價指數顯示，截至6月的三個月平均房價比2023年6月高出5.4％。儘管這是該指數的歷史新高，但年度增幅較5月的5.9％有所減少。

「S&P CoreLogic Case-Shiller」美國全國房價指數的10大城市綜合指數年增長7.4%，低於前一個月的7.8%；20大城市綜合指數年增長6.5％，也低於5月的6.9％。

「S&P Dow Jones Indices」的商品、實體及數位資產負責人盧克（Brian Luke）在新聞稿中指出，「儘管房市和通膨都在放緩，但兩者之間的差距仍然超過歷史常態，我們的全國指數平均比消費者物價指數高出2.8%，這比50年平均值高出整整一個百分點。在未考慮通膨的情況下，自1974年以來房價已上漲超過1100%，但考慮通脹後僅增長了略多於一倍（111%）。」

在20個城市中，紐約的年度漲幅最高，6月房價上漲9%；其次是聖地牙哥和拉斯維加斯，分別上漲8.7%和8.5%。波特蘭和俄勒岡州，則以僅0.8%的年增幅位居最後。

由於房屋負擔能力在此次選舉周期中成為主要議題，本月的報告還按價格層級分解了各城市的房價，將每個城市的市場分為三個層級。研究顯示，在過去五年中，所涵蓋的大市場中有75%的低價位房價上漲速度超過整體市場。盧克指出，「亞特蘭大的低價位房價上漲速度比中高價位房屋高出18%。」

「紐約的低價位房價在五年中表現最佳，增幅幾乎超過紐約地區整體市場的20%，」盧克繼續說道，「紐約也擁有低價位與高價位房價之間的最大差異。相反地，聖地牙哥過去五年中高價位房價增幅最大。」

過去五年，聖地牙哥的房價總體上漲了72%，但高價位上漲了79%，而低價位上漲了63%。儘管4月至6月期間房貸利率大幅上升，但房價仍持續上漲。通常利率上升時，房價會有所降溫。

根據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）數據，30年期固定房貸利率在4月初略低於7%，並在月末飆升至7.5%，在7%以上徘徊後，7月回落至7%以下。目前，30年期固定利率約為6.5%。

「Bright MLS」的首席經濟學家斯圖爾特萬特（Lisa Sturtevant）表示，「自6月以來，房貸利率有所下降，但即使利率的下降也不足以吸引買家重返市場。一些買家正在等待房價下跌。」

由於季節性因素和市場上的庫存增加，房價在秋季可能會逐月放緩，但預計不會顯著下降，並且預計仍會高於2023年秋天的水準。

關鍵字：美國北美要聞房地產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

才入住2個月！南韓居民怒控新公寓「豆腐渣工程」　糞管爆開狂漏水

南韓全羅南道光陽市最近一座擁有727戶的高級公寓社區完工，由於興建在市中心繁華地帶、加上又是該座海岸城市迎來的第一棟高級公寓，從興建到完工屢屢獲得矚目。不過，當居民開始入住後，卻在2個月以內發現多處瑕疵，包括地坪傾斜、房間或廁所牆壁出現壁癌和漏水，甚至排糞管外露。

2小時前

中國房市處於關鍵轉變期　中古屋成交量超過新屋

中國房市正經歷一輪需求和市場結構轉變，就是中古屋成交量持續增加多於新屋。據機構統計，今年前7個月，中國25個代表城市的中古屋成交量占整體64.1%，較去年同期增加接近10個百分點。

3小時前

八大行庫不承作建商餘屋貸款　業者：一則喜一則憂

為救首購族申貸空間，八大行庫傳出已有5共識，其中，由於當前以救無自用住宅的首購族優先，因此傳出未來各大行庫對於大型建商的現有額度不再增加，同時，不會再承作餘屋貸款。對此，就有台中開發商指出一則喜一則憂。

3小時前

國土署：租金補貼未造成「房租普遍上漲」

媒體報導指租金補貼恐造成房租上漲。國土署2日說，比對50萬份租約，租金上漲者僅6%；房東若因房客申請租金補貼，進而要求漲租，房客可提出申訴及要求改正，拒不改正最高可處50萬元罰鍰。

4小時前

銀行「限貸令」讓交易降溫　明年恐延燒預售屋

房貸滿水位意味透過融資協助買方購屋的資金資源變得稀缺，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，直接衝擊的是卡在購屋流程當中，已完成付斡、議價、簽約，等待完稅、過戶的買方，也間接使屋主權益受到影響。

4小時前

單元8最新建照核准　意外揭快時尚品牌將開3層樓大店

水湳與單元8組成的「水湳中央公園特區」除房價坐8望9外，再添一生力軍，據台中市政府在建工程系統中，意外揭露美而快集團（5321）將進駐單元8展出新店，信義房屋專家認為，該區段未來5年內人口與商業機能就會兌現。

5小時前

他問自住「該買預售還中古？」　一票網秒選：可以看實體

不少人把買房視為人生大事，做任何決定前都會謹慎考慮。就有網友詢問，「自住該買預售屋還是中古屋？」貼文曝光後，吸引一票人討論，紛紛建議最好以成屋為主。

5小時前

美房價創新高！　年增5.4％

即使房貸利率持續上升，美國房價依然創下新高。根據27日發布的數據，「S&P CoreLogic Case-Shiller」美國全國房價指數顯示，截至6月的三個月平均房價比2023年6月高出5.4％。儘管這是該指數的歷史新高，但年度增幅較5月的5.9％有所減少。

5小時前

保險公司成貸荒「及時雨」　去年房貸量僅巔峰時6%

觀察歷年保險公司新增房貸人數，2012~2018年都有超過萬人，但去年只剩下2000多人。信義房屋專家表示，就在市場房貸吃緊時刻，手上還有資金的保險公司開始態度漸趨積極，反而成為市場上的及時雨。

6小時前

朋友借住2星期「一回家就開冷氣」　她細數6巨雷：該收錢嗎

一名網友最近讓北漂朋友，借住在自己的租屋處2周，原本她並不打算計較，怎料對方一回屋就開冷氣，生活習慣也不好，甚至多次吃飯都是她墊錢，這讓她不禁無奈問，「該跟她收錢嗎？」

6小時前

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

預售屋只附1車位「第2台車怎辦..

花園夜市對面「情境旅館」突歇業..

柯P借宿意外曝光黃珊珊住所　在..

購屋族、交屋族一片慌　貸不到？..

高雄千坪婚宴會館歇業　房東「高..

在地建商砸7.5億獵14期　專..

銀行暫停大建商貸款額度「救首購..

北屯2千坪鐵皮市場改建BOT案..

銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬..

朋友借住2星期「一回家就開冷氣..

ETtoday房產雲

最新新聞more

韓居民怒控新公寓「豆腐渣」　糞..

中國房市中古屋成交量超過新屋

八大行庫不承作建商餘屋貸款　業..

國土署：租金補貼未造成「房租普..

銀行「限貸令」讓交易降溫　明年..

單元8最新建照核准　意外揭快時..

他問自住「該買預售還中古？」　..

美房價創新高！　年增5.4％

保險公司成貸荒「及時雨」　去年..

朋友借住2星期「一回家就開冷氣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366