美房價創新高！　年增5.4％

▲美國房價居高不下。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

即使房貸利率持續上升，美國房價依然創下新高。根據27日發布的數據，「S&P CoreLogic Case-Shiller」美國全國房價指數顯示，截至6月的三個月平均房價比2023年6月高出5.4％。儘管這是該指數的歷史新高，但年度增幅較5月的5.9％有所減少。

「S&P CoreLogic Case-Shiller」美國全國房價指數的10大城市綜合指數年增長7.4%，低於前一個月的7.8%；20大城市綜合指數年增長6.5％，也低於5月的6.9％。

「S&P Dow Jones Indices」的商品、實體及數位資產負責人盧克（Brian Luke）在新聞稿中指出，「儘管房市和通膨都在放緩，但兩者之間的差距仍然超過歷史常態，我們的全國指數平均比消費者物價指數高出2.8%，這比50年平均值高出整整一個百分點。在未考慮通膨的情況下，自1974年以來房價已上漲超過1100%，但考慮通脹後僅增長了略多於一倍（111%）。」

在20個城市中，紐約的年度漲幅最高，6月房價上漲9%；其次是聖地牙哥和拉斯維加斯，分別上漲8.7%和8.5%。波特蘭和俄勒岡州，則以僅0.8%的年增幅位居最後。

由於房屋負擔能力在此次選舉周期中成為主要議題，本月的報告還按價格層級分解了各城市的房價，將每個城市的市場分為三個層級。研究顯示，在過去五年中，所涵蓋的大市場中有75%的低價位房價上漲速度超過整體市場。盧克指出，「亞特蘭大的低價位房價上漲速度比中高價位房屋高出18%。」

「紐約的低價位房價在五年中表現最佳，增幅幾乎超過紐約地區整體市場的20%，」盧克繼續說道，「紐約也擁有低價位與高價位房價之間的最大差異。相反地，聖地牙哥過去五年中高價位房價增幅最大。」

過去五年，聖地牙哥的房價總體上漲了72%，但高價位上漲了79%，而低價位上漲了63%。儘管4月至6月期間房貸利率大幅上升，但房價仍持續上漲。通常利率上升時，房價會有所降溫。

根據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）數據，30年期固定房貸利率在4月初略低於7%，並在月末飆升至7.5%，在7%以上徘徊後，7月回落至7%以下。目前，30年期固定利率約為6.5%。

「Bright MLS」的首席經濟學家斯圖爾特萬特（Lisa Sturtevant）表示，「自6月以來，房貸利率有所下降，但即使利率的下降也不足以吸引買家重返市場。一些買家正在等待房價下跌。」

由於季節性因素和市場上的庫存增加，房價在秋季可能會逐月放緩，但預計不會顯著下降，並且預計仍會高於2023年秋天的水準。