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台中捷運唯2共構站　帶動商圈崛起預售房價登6字頭

▲▼ 台中南區捷運大慶站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運「大慶站」周邊房價漲幅達14%。（圖／記者陳筱惠攝

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線的開通不僅改變城市的交通面貌，更為沿線房市注入強勁動能。根據實價登錄統計，過去1年內，捷運綠線18個站體周邊房價呈現普遍上漲趨勢，其中13個站體的漲幅突破10%。捷運「大慶站」與「松竹站」這2個雙鐵共構站，房價分別漲幅達14%及11%。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

台中捷運綠線，除與烏日三鐵共構高鐵烏日站外，全線唯2的共構站點就是南區「大慶站」、北屯區「松竹站」。住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示：「大慶站和松竹站是南北台中的重要交通樞紐，共構的特性更吸引人口聚集，進而帶動周邊商業活動的蓬勃發展，且2站的周邊還有重劃區加持，產生外溢比價效應。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運「大慶站」與「松竹站」房價漲幅表。


謙仁不動產經理簡愷延認為：「南屯區、南區屬於成熟市中心地段，土地多半已開發。以南區來說，近1年新屋成交價單坪已達47萬元，但對比鄰近13期重劃區新案起手價6字頭來說，有一定的增長空間。」

目前區域預售案中，有即將進場的精銳建設機構「樹子腳段案」，基地位於大慶車站旁，整合修平技術學院舊校址約2323坪土地，預計興建4棟超高樓層住宅大樓，主打34~41坪的3房產品。另外，13期重劃區中，大陸建設以單價84萬元、總價11.65億元取得楓溪段1387.3坪土地，預估2025年後進場推案。

▲▼ 台中,南區房市,預售案,民俗月,單價,房價,房市,成中恆營造，鼎泰,國圖館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南區來說目前該區近1年新屋成交價單坪已達47萬元，但對比鄰近13期重劃區新案起手價6字頭來說，南區房價有撐。（圖／記者陳筱惠攝）

在北屯捷運松竹站，除與台鐵共構的優勢外，該站也鄰近台74線快速道路，交通網絡完善，周邊的機捷特區、單元12等重劃區更是建商開發熱點。

▲▼新美齊,地王,機捷,敦富路,敦富八街,漢宇,獵地,北屯機捷,重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯捷運松竹站，除與台鐵共構的優勢外，該站也鄰近台74線快速道路，交通網絡完善，周邊的機捷特區、單元12等重劃區更是建商開發熱點。（圖／記者陳筱惠攝）

目前已知，基地位於單元12重劃區，軍福十九路、南興園路口的「雙橡園2045」，預計最快第四季進場。機捷特區則是由漢宇建設機捷特區「溝背段案」也將於下半年登場。遠雄建設北屯區首發案，也選在機捷特區即將進場，金林建設也已推出「金林梧境」銷售突破4成，最高單價來到55萬元。

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關鍵字：台中捷運房價南區北屯區重劃區雙鐵共構商圈預售屋

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