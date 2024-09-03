在地建商砸7.5億獵14期　專家曝：美和段即將滿位　

▲14期美和段生活機能齊備，重劃之初就受到品牌建商青睞而快手搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最大重劃區14期因腹地廣闊，涵蓋的6個土地段各擁題材輪番上場，近期14期美和段頻頻出現土地交易，元城建設以總價7.5億元、單價70萬元，購入座落於崇德十路近昌平東8路的美和段1066.93坪土地，在地專家則曝，美和段位於松強國小旁土地即將滿位。

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14期美和段生活機能齊備，重劃之初就受到品牌建商青睞而快手搶進，包括陸府、寶輝、國泰、大城、新業、坤悅…等都在此區插旗，北部上市櫃建商華固建設跨進14期房市也是首先從美和段奠定市場定位，看好程度可見一般。

▲繼「元城上階綠」之後，近日又傳出元城以每坪70萬元購入美和段4塊土地號，總計1066.93坪。（圖／記者陳筱惠攝）

這塊位在崇德路以東，延伸好市多生活圈、捷運松竹站，加上新設的松強國小也在美和段，繼「元城上階綠」之後，近日又傳出元城以每坪70萬元購入美和段4塊土地號，總計1066.93坪。且周邊就是寶輝在14期集中佈局區塊。

寶輝建設在官網也最新預告美和段新案即將在第4季開案，由於此案是寶輝14期首發，規劃與動態格外受矚目，據悉新案將以寶輝罕見的30坪小坪數切入市場，預期再現秒殺案，更進一步拉升區域成交行情。

另外，區內指標新案「華固豐匯」也在日前公開進場，規劃38、44、47坪，高樓層價格傳出已觸及8字頭，挑戰14期區域新高紀錄。

▲翻開美和段土地資料，大型超過千坪土地幾乎都已有建商插旗，顯示開發商看好區段發展性。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「翻開美和段土地資料，尤其是以松強國小周邊的大型超過千坪土地幾乎都已有建商插旗，顯示開發商看好區段發展性，此次元城以7字頭買進，相當實惠。」

不過美和段多為住一土地，容積率僅140%，也有不少開發商不整合千坪土地，改採低公設、高坪效的華廈型建案推出，包含豐寶建設的新案「米蘭公寓」特邀CNFlower創辦人凌宗湧打造歐洲生活美學花藝，成為14期極致小宅代表。

對此，豐寶建設總經理施棟瀝分析：「精品小宅規劃以居住實用以及總價預算考量，擁有戶數少與社區環境的單純，再搭配美學配置，成為市場稀有的購屋選項，除了吸引剛需買盤外，也帶動未來保值強度吸引置產客出手。」

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