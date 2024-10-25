代銷「買我們的房會賺錢」惹笑一票人！作家細想點頭：沒講錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米發文分享，有朋友看房時，代銷小姐強調，買他們的房子就像買一張會賺錢的股票，而這番論述讓她心服口服，直呼「當作投資的確很OK。」

黃大米在臉書提到，「朋友去看房，該間建商挑的地段都非常好，但屋況就很運氣，也由於地段好外加行銷方式靈活，總是能創造話題及達到不錯的銷售量。而該建商的室內格局都很特別，交屋時是會讓人感到驚奇的。」

當時，銷售小姐跟朋友表示，「你買我們的房子，不能當做單純買房子，要當做買了一張會賺錢的股票，買我們的房子一定會賺錢，房子會賺錢最重要不是嗎？你賺到錢後就出國玩，不要待在家，家裡空間不大，怎樣都不會有國外飯店舒服，我們就是不二價，你買了一定會賺，因為我們旁邊的空地下一期已經要蓋了，開案價格只會更高。」

聽完朋友的轉述，黃大米直言，非常欽佩這個銷售話術，「坦白說，這位銷售人員講的是真的，這家建商由於很擅長挑好地段，房子真的都會賺錢，只是屋況跟格局就看你要不要賭一把，至於公設比較需要維修，反正管理費會承擔，當作投資很OK，如果要自住，就很考驗你的收納本事。」

對此，網友們紛紛笑回，「覺得這話術好耳熟」、「銷售的話術太厲害了」、「那為何不直接買股票」、「只要持有十年忍耐一下XDDD」、「真的很會講」。