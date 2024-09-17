八期「麻園頭溪」畔的生活圖景　聚富建設新案高雅亮相

▲八期重劃區開發面積僅約149公頃，但擁有豐富的公園綠地，如豐樂、南苑、豐富等三大公園。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市4河川之一的「麻園頭溪」，是一條行經都心區的蜿蜒人間風景，沿途行經五期重劃區、八期重劃區以及未來的13期重劃區，所經之處非富即貴，其中八期重劃區也因豐富機能、暢達交通和高綠覆率，成為指標性的名宅區段。

台中八期重劃區開發面積僅約149公頃，但擁有豐富的公園綠地，如豐樂、南苑、豐富等三大公園，光是綠地面積就超過3.6萬坪，但區段又擁有完整機能，包含台中首家好市多就選在八期設置、一旁還有迪卡儂，以及兼具商場與影城的秀泰生活。

八期位在七期新市政、五期商圈、美術館特區南邊、中山醫商圈、13期重劃區、高鐵站特區北側的中心位置，不論前往其中哪一個區域都在20分鐘車程內，等於集結五大區域生活機能與一區未來發展前景。

▲▼八期重劃區也因豐富機能、暢達交通和高綠覆率，成為指標性的名宅區段。（圖／業者提供）

不過也因八期重劃區發展成熟，多年來都需靠整合土地才難得有新案推出，而台中擁有16年經驗的品牌建商聚富建設，秉持「至善之情，待人如己」的宗旨，將位於麻園頭溪第一排，過去皆為透天豪墅的名宅區段推出地上11層的大樓案。

據了解，新案坐落在文心南五路與麻園頭溪交叉處，全案以「蘊波光，引森粼」為設計理念，不僅融合了麻園頭溪的人間美景，也因周遭鄰房低矮，擁有永久棟距，最遠甚至能看到中央山脈的端景，全案規劃2、3房，將用聚富建設最拿手的精確室內規劃，為住戶帶來豐盛的生活。

而不可置否的是，過去幾年來，聚富建設推出的「聚富暖暖」、「聚富滿滿」、「聚富朗朗」等建案都大受市場好評，成為新生代最受消費者青睞的開發商。





▲聚富建設選地眼光精準，八期新案即將公開，也因規劃配備精雕細琢，成為新生代最受消費者青睞的開發商。（圖／業者提供）



聚富建設董事長黃承浩以自住客回饋的意見精雕細琢新案，他表示：「目前台中市家戶人口數減少下，我們替消費者購屋提供適合居住、格局，我們知道我們的客戶要的是什麼，此次規劃24坪與37坪格局，就是我們顧客認為最宜居的坪數，設計獨立衛浴、餐廚空間，正是享受生活的最適居。」

對於新案的規劃，黃承浩則是加碼透露：「此次建築外觀以灰色基調搭配金屬格柵，呈現非凡質感，也因區段稀有珍貴且具指標性，在新案將找來大師操刀全棟燈光計畫，也延續非超高大樓卻採用超高大樓耐震設計、全部車位搭配EMS電動車充電智能管理系統、地下室停車場全鋪設地磚車道磚等頂級豪宅規劃。」

▲聚富建設新案坐落在文心南五路與麻園頭溪交叉處，全案以「蘊波光，引森粼」為設計理念。（圖／業者提供）

讓每位住戶都能擁有「閃閃發亮的自己」，是此次新案的主旨之一，聚富建設品牌總監李佳惠透露：「地段、產品、價格，是民眾對一棟建築物產品硬實力的直觀感受，但其實聚富建設打動住戶的還有堅強的軟實力，用100分的服務，我們可以相當自豪的說出聚富建設面對客戶永遠都是負責、積極、即時。」

「當房價漸高，可能購屋族一生就買一個家，我們當然要拿出最大熱情與態度，我們常說我們不是賣一間房，其實是提供一個家、一個大家族。」貫徹「至善之情、待人如己」的品牌精神。