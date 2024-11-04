跟男友家人租屋！她想省錢「搬回家」卻被挽留　一票搖頭：沒必要

▲原PO想要搬回家住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在外租屋，開銷不小，近日有網友發文表示，她本來和爸媽同住，但後來就搬到男友家的房子住，並且支付租金，只是她住了一年後，覺得花費高，就有意省錢、搬回家住，豈料男友卻一臉不願意，讓她不知道該怎麼做才好。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「住男友家房子要付房租嗎」為標題發文，提到她本來和父母同住，但因為覺得很煩，才會搬到外面。她過去從未租屋過，男友則說自家有一間空房，是家人在20年前買的，之前曾經租人，現在則已擺著一年多。

原PO透露，她在住進去之前，男友就有和她談好租金，甚至還幫她付了一半的錢，只是即便如此，她住了一年還是覺得開銷大，因為住在外面不只要負擔租金，吃的、用的也都要自掏腰包。因此，她便告訴男友，她想要省錢、搬回家住。

豈料，男友得知後卻一臉不願意，還說自己可以多出一點錢，只求原PO別搬走。對此，原PO實在為難，因為在男友家人不會調降租金的狀況下，拿了男友的錢，她會良心過意不去，但倘若直接搬回家，則會傷了男友的心，她該怎麼辦？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我會搬回家住，沒有必要多一筆支出啊，而且無論讓你男友出一點錢或者讓你男友家降價，感覺都不是一個划算的選項」、「只是讓你提早認清事實，自己在外生活事事都是錢錢錢」、「我寧願他哭，省房租差很多耶」、「是我我會搬回家～跟男友說放假會住他那邊就好」、「看你是要自己跟自己的錢包傷心，還是他傷心？自己選擇而已」。